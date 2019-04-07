القمة كشفت ملاعبنا !!!

لم أكن أتخيل ان أشاهد يوما مباراة مثل مباراة القمة الأخيرة وهي تقام في ملعب أقرب لحمامات السباحة منه إلي ملعب لكرة القدم. ولكن مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة كشفت الكثير مما تعاني منه ملاعبنا من أزمات مزمنة عندما تتعرض للأمطار مثلما حدث في مباراة السبت الماضي.

الحقيقة أن ما تعرض له ملعب برج العرب هو بعض ما نعانيه في الكثير من شوارعنا عندما تهطل الأمطار بشدة كما حدث في منطقة التجمع منذ عامين وأغلقت المنطقة بالكامل وقتها ,وغرقت السيارات تحت الأرض. لأن البنية التحتية في الكثير من مرافقنا لم تتم بشكل علمي سليم يضمن صمودها أمام الظواهر المناخية غير الطبيعية التي يمكن أن نتعرض لها.

لأول مرة في 117 مباراة قمة بين الأهلي والزمالك و233 مباراة تاريخية بينهما في مختلف البطولات يخرج اللقاء بدون أي تفاصيل فنية حتي إن أحدا لا يستطيع الخروج بتحليل أي نقطة فنية في مباراة تجذب أنظار الملايين في منطقة الشرق الأوسط.

ورغم ما خلفته المباراة من صورة سلبية عن لقاء القمة وعن ملاعبنا قبل كأس الأمم الأفريقية. فإن علينا أن نستفيد من تلك المباراة لاحداث طفرة هائلة في ملاعبنا. وأن نستغل كأس الأمم كي تظهر ملاعبنا بشكل جيد قبل البطولة.

الأمطار لا يفترض أن تتسبب في تلك الصورة السيئة للملعب . ونحن نشاهد بشكل دائم المباريات في القارة الأوروبية وتشهد أمطارا أغزر مما شهده ملعب برج العرب. ورغم ذلك تظهر بشكل مشرق أمام العالم.

إنشاء البنية التحتية لأرضية الملاعب تطورت بشكل كبير في السنوات الأخيرة. لأن الأمر لم يعد مقتصرا علي زرع النجيلة وريها . ولكن الأمر أصبح منظومة كاملة للري وصرف المياه الزائدة عن طريق شبكة متكاملة للري والصرف تضمن التخلص من أي مياه زائدة من الأرضية بشكل سريع وبالتالي تحافظ عليها لفترات طويلة. بجانب وجود أجهزة تدفئة التربة التي تساعد علي الحفاظ علي النجيلة في أجواء أوروبا القارسة.

وحالة ملعب برج العرب تذكرني بما كانت عليه ملاعب الجابون خلال كأس الأمم الأفريقية 2017 حيث غرقت تلك الملاعب وبخاصة الملعب الذي كانت تقام عليه مباريات منتخب مصر في بور جنتي والذي أجبر المسئولين علي إجراء الاحماء للفرق قبل المباريات خارج الملعب وداخل غرف مغلقة.

أعلم أن تكلفة تجديد أرضيات الملاعب بالمواصفات القياسية العالمية التي نشاهدها في الملاعب الأوروبية كبيرة جدا ومن الصعب تحملها الآن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها. ولكن أمام لعبة شعبية تمثل الماء والهواء للشعب العاشق للكرة يجب علينا أن نبدأ فورا في طفرة إعداد الملاعب بشكل علمي سليم حتي لو كان بشكل تدريجي واستغلال كأس الأمم الاستغلال الأمثل لإعداد أكبر عدد من ملاعبنا حتي نصل إلي تطوير أرضيات كل ملاعبنا الكبري من أجل اللعبة الشعبية.



*نقلاً عن الجمهورية المصرية