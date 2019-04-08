قراءة للجولة 19

* شهدت الجولة 19 لدوري الخليج العربي متغيرات كثيرة جديرة بالوقوف عندها، وفيما يلي بعض أهم محصلتها:

1- تعزيز الشارقة صدارته ب 9 نقاط إضافية عن شباب الأهلي والعين، وهو عملياً اقترب بنسبة 80 بالمائة من الفوز باللقب الكبير، ولا أعتقد أن منافسيه أخطر عليه من نفسه فيما تبقى من عمر المسابقة، بمعنى أنه إذا اطمأن مبكراً أو شعر بأن البطولة انتهت قبل أوانها «قد» يزعزع موقفه الحالي، ولعل التعادل مع عجمان الذي حرمه من 4 نقاط هذا الموسم جرس إنذار في هذا السبيل، وطبعاً يحسب للفريق أنه عندما يتعذر عليه الفوز يتعادل «وبس» أي لا يخسر.

2- تقدم شباب الأهلي إلى المركز الثاني بالمشاركة مع العين مؤشر واضح يسجل تفوق وطفرة محسوسة في الدور الثاني، وبالإمكان أن نقول الآن بثقة إن الفريق استعاد عافيته من بعد اجتياز كل الأعراض الجانبية التي صاحبت انصهار اللونين الأحمر والأخضر، وما يقوم به أروا بارينا مع الفريق يؤكد أنه يعرف من أين وإلى أين يمضي، والقادم واعد بالأفضل.

3- خسارة العين بالخمسة، كانت خسارة للنسيان وجسدت حالة من انعدام الوزن، والغيبوبة التي أتمنى أن تكون مؤقتة لسبب عارض، وإلا فهي علامة على أن الفريق نفض يديه من الموسم بأكمله «جوه وبرع».. وفي المقابل كان العكس حاضراً بالنسبة إلى الجزيرة فالخماسية كانت للذكرى وللتاريخ ويصعب أن تتكرر بهذه الحيثية مرة أخرى مع العين بالذات، إنما الحقيقة الأكيدة أن الجزيرة قادر على فعلها مع أي فريق في دورينا لو غفل عن دفاعه وكشف ظهره، لأنه يملك أقوى آلة هجومية لتسجيل الأهداف بقيادة النجم الوطني الرائع علي مبخوت، الذي يواصل تحطيم أرقام الهدافين التاريخيين للمسابقة، حيث تخطى محمد عمر (132هدفاً) والدور أصبح على الفهد الأسمر صاحب ال 165 هدفاً.

4- فوز النصر على الوصل في ديربي بر دبي كان له بريق وصدى خاص، ومن جانبي أعتبر هذه المباراة هي الجديرة بافتتاح ملعب الفيروز الأزرق وليس مباراة أرسنال أو سواها من المباريات التي أقيمت سلفاً، وأكثر السعداء بهذا الفوز، ومعه كل الحق، المدرب البرازيلي زيناردي، فالفوز رد اعتباره وأثبت أنه يعرف «كيمياء الفريق» أكثر من الإسباني بينات الذي تعثر الفريق على يديه وصادف سقطات لم يعرفها «الأزرق» في تاريخه بخاصة عندما خسر من دبا الفجيرة.

*نقلا عن الخليج الإماراتية