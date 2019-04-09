نحاسب من في الأهلي؟!

* الأهلي تلقي ضربة موجعة من صن داونز!! خسر بالخمسة في واقعة تمثل وتعبر عن فشل المدرب لاسارتي!! وإذا كانت كرة القدم لا تعترف بالمستحيل. فللحق وفي ظل حالة الأهلي المتردية من الصعب بل ومن المستحيل أن يعود الأهلي بهذا الفريق وهذا المدرب الفاشل لاستكمال المشوار والفوز بستة أهداف في لقاء العودة بالقاهرة!! الأمر مؤسف ومخز لعملاق القارة الذي لم يقع خلال تاريخه القاري في هذا الفخ الخماسي الجنوب أفريقي الذي وكأنه مطب تم التخطيط له بذكاء شديد وتم خلاله استغلال الفقر الفني أو قل الجهل الفني للمدرب لاسارتي!!

وبالمقارنة مع المدرب السابق باتريس كارتيرون الذي أقاله الأهلي فأصبح بطلاً سوبر للفريق المغربي علي مستوي القارة.. بينما مدربنا الجديد للأهلي لاسارتي جاء به النادي بعد تمحيص وتدقيق واختيار من بين عشرات المرشحين.. فكان شؤماً علي الفريق منذ وصوله رغم أن المجلس اشتري له لاعبين بما يعادل نصف المليار جنيه.

* أنت فاشل يا خواجه لاسارتي!!

هذه حقيقة لا تقبل الجدال أو النقاش.. الرجل منذ وصوله إلي القاهرة تم توفير كل ما يطلبه.. أشتروا له أفضل اللاعبين. وفرغوا كل فرق الدوري من النجوم ورغم ذلك لايزال الزمالك الأفضل وجهازه الفني الأكفء بدليل تصدرهم للدوري من البداية حتي الآن. حتي لقاء القمة فشل لاسارتي فيه ولم يحقق الفوز.

* أنت فاشل يا خواجه لاسارتي!!

قد يكون مجلس الأهلي علي حق في عدم إقالتك حتي الآن لأننا قاربنا علي نهاية الموسم. لكن الخسارة بالخمسة والتي هي وصمة عار في سجلك يا لاسارتي وهي الأكبر في تاريخ مشاركات الأهلي الأفريقية.. هي وصمتك أنت يا فاشل. يا من تملك عشرات الحلول الفنية. وعشرات اللاعبين الموهوبين. وملايين المشجعين فماذا تريد أيها المتخلف فنياً؟!

* أنت فاشل يا لاسارتي!! ودليل فشلك أنت تعيش علي الجمل المحفوظة في دنيا الكرة وتقول لا مستحيل في الكرة. أي أنك تعيش علي أمل ضربة حظ وتفوز بالستة في العودة. وإذا حدث هذا ستشعر أنك أسترجعت الأرض الجماهيرية والثقة التي فقدناها معك يا فاشل!!!

* أين كنت أثناء المباراة يا لاسارتي؟!!

أشك أنك كنت في الملعب. لأن وجودك مثل عدمه!! فلا تشكيل محترم.. ولا تغيير منطقي. ولا خطة لعب. ولا هجوم يذكر.. ولا دفاع في الملعب.. والأهداف دخلت مرمانا علي كل الأنواع.. من الجناحين.. من ضربات الجزاء.. من التسديد المباشر من الجمل الفنية الملعوبة والمرسومة.. أين كنت يا رجل؟!!

هنا لابد أن نتوقف برهة مع تلك الكارثة التي قد تمر مرور الكرام إذا استمر لاسارتي وفاز في مباراة بالدوري مثلاً!!

هذا الرجل أقل بكثير من اسم الأهلي وجماهيره. قد يلتمس بعض أعضاء المجلس له الأعذار لاستمراره. لكن جماهير الأهلي التي تعودت علي الألقاب ترفض الفشل واللعب والتلاعب باسم الأهلي وتاريخه.. إذا حدث استمرار وتجديد لهذا المدرب فالحساب سيكون للمجلس نفسه الذي فشل أكثر من مرة في البحث عن مدرب يستحق أن يحمل ويتحمل مسئولية الاسم الكبير للأهلي!!

* أنت فاشل يا لاسارتي حتي ولو فزت في العودة بالستة وواصلت مشوار البطولة.. نحن نريد لأهلي زمان أن يعود باسمه وبلاعبيه وأبطاله ونجومه وبطولاته وألقابه!! نحاسب من.. المجلس أم لارساتي؟!!

*نقلا عن الجمهورية المصرية