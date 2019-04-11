** تعودنا في كرة الإمارات على إطلاق الأوصاف والنعوت المختلفة بالنسبة للفرق، من باب الاحتفاء بها والتعظيم من شأنها، ولا غضاضة في ذلك فهذه ثقافة عامة ولها صور وأشكال عديدة في كل دول العالم، فهناك الشياطين والأسود والصقور والنمور والثعالب والذئاب.. إلخ، وبغض النظر عن مدى تطابق الاسم مع وصفه، يبقى اعتباراً مهماً في آلية إطلاق مثل هذه المسميات يجعل لها مصداقية أعلى، ألا وهو أن يكون الجمهور هو الذي أطلق الاسم، بالإضافة إلى ارتباطه الواقعي بصاحبه، تماما مثلما حدث مؤخراً من جمهور العين عندما أطلق على نجمه في حراسة المرمى خالد عيسى اسم «جبل حفيت»، بعد أن تألق مؤخراً في الزود عن مرماه أمام الدحيل القطري في الدوحة، ضمن بطولة دوري أبطال آسيا.

** وجمال الاسم الذي حظي به واستحقه نجم العين والمنتخب خالد عيسى، يكمن في أن له دلالته المباشرة والعميقة بالنسبة للعين كمدينة، لا سيما وأن الجبل الشهير له مكانه في شعار النادي، أما كونه «جبلا» فهذا يكفي لإثبات أنه صلب وعال وشامخ، بالإضافة إلى كل ما يمكن أن نطلقه من صفات على الجبل من قوة ومتانة وثبات ورسوخ وخلافه، وهي كلها صفات تناسب حارس المرمى الذي عليه أن يصد ويقاوم ويحمي، وهو بهذه التسمية يذكرني بمسمى «السوبرمان» الذي أطلق على محسن مصبح حارس الشارقة والمنتخب سابقاً (رئيس شركة كرة القدم بالنادي حالياً)، وأيضا بمسمى «السد العالي» الذي تم إطلاقه من قبل المصريين على «عصام الحضري» حارس منتخب «الفراعنة».

** ومن الأهمية بمكان في مسألة إطلاق مثل هذه المسميات، أن نلاحظ أن التسمية هنا خصت لاعباً بعينه ولم تكن لفريق، كما تعودنا في الغالب والأعم، وهذا في حد ذاته تقدير وامتنان من الجمهور للنجم على تألقه ونجاحه، خصوصا وأن اللقب في مثل هذه الأحوال يلتصق بصاحبه ولا يفارقه حتى لو اعتزل، ومن الصعب كذلك أن يحمله سواه في وقت لاحق.

أخيراً وليس آخراً، بقي أن أدعوكم لمشاهدة لقطات الفرص الخطيرة التي تفوّق «جبل حفيت» في صدها خلال المباراة الماضية للعين أمام منافسه، فهي «كما وكيفا» فوق العادة، واستحق عليها جائزة «رجل المباراة» بجدارة، ولكن السؤال الذي يولد من رحم هذه المعطيات يقول: إلى متى سيظل العين مستوراً بآخر خط دفاعي لحمايته من الخسارة، ببساطة.. «ماذا لو لم يكن هناك خالد عيسى؟»

*نقلا عن الخليج الإماراتية