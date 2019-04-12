معركة على ضفاف حمام الجزيرة..!

** حديث الساعة والدقيقة اليوم وغدا وبعد غد عن مباراتى الأهلى والزمالك مع صن داونز وحسنية أغادير فى بطولتى إفريقيا. وأمام الأهلى مهمة صعبة جدا، وكل من يتابع كرة القدم يدرك ذلك. وأعتقد أن جماهير الفريق الوفية التى تحولت من موقف الغضب فى لحظة إلى موقف المساند عليها أن تستمر على موقفها لأن ما جرى فى بريتوريا حالة خاصة، والمطلوب من الفريق غدا هو اللعب بأقصى جهد وطاقة ومحاولة رد الاعتبار بالفوز، أى فوز.. فهذا هو العقل والمنطق إلا إذا قدمت لنا كرة القدم دراما ساحرة لا يمكن توقعها.

** الزمالك بدوره أمام مهمة صعبة. فلا توجد مباراة سهلة فى كرة القدم، وخاصة على المستوى الإفريقى. لأن فرق القارة تشهد تغييرا كبيرا فى خريطة القوى، لاسيما فرق المغرب والجزائر الجديدة على دائرة القمة فى البلدين. وعلى الرغم من قوة وتميز الزمالك ومهارات لاعبيه، يظل الفريق مطالبا بأقصى وأقوى أداء كى يتأهل إلى الدور التالى ويواصل طريق البطولة.

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** أترك الأهلى والزمالك واللعبة الشعبية الأولى وأتوقف اليوم أمام حديث آخر أرهقنا الكلام عنه..

** نتحدث طوال الوقت ونكتب عن الأخلاق وعن قيم الرياضة وعن الروح الرياضية، وهناك من يقتل الأخلاق، ويدمر القيم الرياضية ويستدعى الأرواح الشريرة.. وهذا ليس تجنيا، لكنه موجود ومشهود للأسف فى ملاعب كثيرة، وفى لعبات مختلفة. ومنها كرة الماء التى شهدت فوضى وبلطجة وفقا لبيان صدر من إدارة نادى الجزيرة، نتيجة الاعتداء الذى وقع فى مباراة لكرة الماء بين فريقى الجزيرة والأهلى من جانب جمهور الفريق الأحمر ولاعبيه.

** وقع الحادث، وهو حادث مؤسف موقعة صفحات الحوادث وليس رياضة.. فى نهائى بطولة الدورى بين الفريقين، والتى أقيمت بالجزيرة. حيث اعتدى لاعبو الأهلى وجمهورهم وفقا للبيان، على لاعبى الجزيرة وألقوا بالمقاعد المحيطة بحوض السباحة فى الماء، وذلك لمجرد أن المنافس بات الأقرب للبطولة. ووقع الحادث فى حضور رئيس اتحاد السباحة ياسر إدريس. وقرر نادى الجزيرة منع جماهير الأهلى من دخول النادى ومتابعة مباريات فرقه المختلفة فى أى لعبة حتى يصدر بيان اعتذار رسمى من جانب النادى الأهلى عما بدر من لاعبيه ومن جماهيره.

** ما جرى من عنف وبلطجة يعنى أن تجرى إدارة الأهلى تحقيقا فيما حدث وتتخذ عقوبات رادعة ضد كل من تجاوز من لاعبى الفريق.. فهذا ما نعرفه عن النادى وعن شخصياته التى رفعت دوما راية الأخلاق والمبادئ والقيم فى كل عصوره. ثم يأتى دور اتحاد السباحة الذى كان شاهدا على الحادث. بحيث تكون هناك عقوبات عنيفة وقاسية لعل ذلك يكون تأديبا لمن يتجاوزون فى حق الرياضة وفى حق المجتمع أيضا. ويكفينا ما يحدث من غض النظر أمام الاعتداءات اللفظية والسوقية، ومشاهد البلطجة والاعتراضات والاعتداءات المنقولة على الهواء مباشرة فى لعبات أخرى محظوظة بالنقل وبالمشاهدة التليفزيونية ولا تجرى منافساتها ومبارياتها بعيدا عن أعين المشاهدين مثل كرة الماء وإخواتها.

** كرة الماء لعبة عنيفة. فيها شد وجذب وضرب، وتقع فيها معارك فى بعض الأحيان، لكن هناك دائما من يتخذ عقوبات صارمة وقاسية فى مواجهة البلطجة والفوضى..مثل تلك التى وقعت على ضفاف حمام الجزيرة!

*نقلا عن الشروق المصرية