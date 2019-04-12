الاهلي والمستحيل .. الزمالك والمفاجأت!!

بدون تحفيل وبدون نوايا خبيثة من قبل جماهير اكبر ناديين في مصر وافريقيا بل والشرق الاوسط.. وهي للاسف ظاهرة جديدة علينا وعلي تاريخ العلاقة التنافسية الوطيدةپبين ناديي الاهلي والزمالكپوجماهيرهما الممتدة من عقود طويلة والتي كان شعارها الود والروح الرياضية علي مر التاريخ.. نجدنا اليوم وغدا في امس الحاجة لعودة تلك الروح مجددا بين الناديين وجماهيرهما حتي تعود للملاعب الحياة بعودة الجماهير .. واظن اننا جميعا اشتقنا لذكريات الماضي بأستاد القاهرة الذي كان يلقبونه باستاد الرعب بسبب زئير جماهيرنا الكروية التي كانت تزحف وراء منتخبها او وراء الاندية المصرية التي تشارك في بطولات افريقيا واعتقد ان مباراة الاسماعيلي وانجلبير في نهائي افريقيا عام 71 اكبر دليل علي وحدة جماهيرنا لان الاستاد امتلآ بجماهير الاهلي والزمالك والاسماعيلي ومعظم الاندية الاخري .. اننا في امس الحاجة لعودة تلك الروح مرة اخري ونستعيد اجمل الذكريات الكروية والجماهيرية خلال بطولات افريقيا ومنها بطولة 2006 التي كانت جماهير مصر الكروية هي رقم واحد وراء نجاح تلك البطولة والفوز بها!!

نريد استعادة تلك الروح خلال اللقاءات الصعبة التي تجعلنا علي المحك في البطولات الافريقية .. نريد ان نري اعلام الزمالك والاندية الاخري في لقاء الاهلي غدا امام صن داونز بطل جنوب افريقيا في لقاء العودة لرابطة الابطال .. ونري اعلام الاهلي في لقاء الزمالك وحسنية اغادير المغربي الشقيق في لقاء العودة بالكونفيدرالية .. يكفينا تواجد اعلام الاندية معنوياپ بسبب ظروف تحديد اعداد الحضور الجماهيري للنواحي الامنية.. والرد بقوة علي مؤامرات احداث الفتنة والفرقة بين الاسرة الكروية المصرية بين جماهير الاهلي والزمالك!!

لقاء الغد بين الاهلي وصن داونز لن يفرق مع الاهلي صاحب اكبر رصيد من البطولات في القارة السمراء وفي مصر ايضا .. والنادي المصري الوحيد بل والعربي والافريقي الذي شارك خمس مرات في بطولة العالم للاندية .. وبعد نكسة هزيمتة غير المتوقعة بالمرة بالهزيمة بخمسة اهداف في لقاء الذهاب .. غدا امامه مهمة شبه مستحيلة للتعويض .. والكرة كما نعلم لاتعرف المستحيل .. ولكن يكفي نجومپ الاهلي ان يحققوا اولا الفوز بأي نتيجة حتي يرودوا اعتبار ومكانة ناديهم بطل القرن ولايكونوا اقل حمية وحماسا من الدفاع عن شرف الفانلة الحمراء التي ارتداها من قبلهم نجومپفي ملاعبنا سيذكرهم التاريخ دائما بما حققوا من انجازات خالدة لناديهم ومصر.

واعتقد ان فوز الاهلي في مباراتة مع المقاصة امس الاول وتخطيه اصعب ازماتة المعنوية .. وتربعة علي قمة الدوري حتي ولو كان مؤقتا سيكون له تأثيره الايجابي معنويا وفنيا .. خلال مباراة العودة مع صن داونز ولايطلب احدا منه تحقيق ما هو مستحيل بل مجرد الفوز ولو بهدف وربما يكون اكثر من ذلك ويحقق ما هو مستحيل!!

ونفس الحال بالنسبة للزمالك الذي يواجه حسنية اغادير المغربي وانهي لقاء الذهاب لصالحه بالتعادل السلبي.. وكان في مقدوره الفوز بسهولة بسبب تواضع مستوي الفريق المغربي.. وهنا لابد من تحذير نجوم الزمالك بأن المفاجآت دائما واردة ولدي حسنية اغادير نفس الطموحات..پوالغرور اذا تملك من نجوم الفن والهندسة مع الثقة الزائدة سيكون له مردوده السلبي .. ويحدث ما لم نحمد عقباه جميعا!!

كل التوفيق لاهل القمة ولجماهيرهما وجماهير مصر الكروية .. لمواصلة المشوار الافريقي!!

*نقلا عن الجمهورية المصرية