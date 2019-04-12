البطل يهزم كل الفرق!!

الليلة تجري في أحضان أبوالهول والأهرامات قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تنظمها مصر.

كل منا يتمني أن نقع في مجموعة سهلة وأنا أتمني أن نقع في أقوي مجموعة التي تعرف عادة باسم مجموعة الموت. لأن هدفنا الفوز بكأس البطولة التي تقام علي ملاعبنا ووسط جماهيرنا.. ومادمنا نتطلع للفوز بالكأس فلابد أن نهزم كل فريق يلعب أمامنا مهما كانت قوته فمن يسعي للفوز بالبطولة لابد أن يهزم أقوي المنتخبات فلا نحزن إذا وقعت معنا ثلاثة منتخبات قوية لأن هذا سيعطي لاعبينا والجهاز الفني مزيدا من التركيز وأيضا أن نثبت أننا الأجدر والأحق بالفوز بالكأس.

اختيار أحضان أبوالهول والأهرامات لإجراء القرعة اختيار في قمة الذكاء فهو أعظم موقع سياحي في العالم وسوف يشاهد كل سكان الكرة الأرضية مراسم القرعة ليس لمعرفة ما أسفرت إليه من مجموعات وإنما لمشاهدة أبوالهول والأهرامات وهي فرصة العمر لمن لم يشاهد الأهرامات من قبل سواء علي الشاشة أو علي المواقع.

أنا لا أعرف ما هو برنامج الحفل لكن ما أتمناه أن تخصص نصف الساعة أو حتي ربع الساعة للحديث عن تاريخ الأهرامات وأبوالهول والحضارة الفرعونية لتكون جرعة ثقافية للحضور والمشاهدين علي الشاشات وأتمني أن يكون بين الحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتور خالد العناني وزير الآثار ويتم استثمار فيلم الافتتاح في الترويج والدعاية السياحية لمصر من خلال السفارة المصرية في كل دولة وفي طائرات مصر للطيران لعرضه علي الركاب.

ويجب إجراء حوارات مع نجوم حفل القرعة بداية من جياني اينفانتينو رئيس الاتحاد الدولي ونجوم الكرة والشخصيات السياسية والثقافية والسياحية للحديث عن مصر وجمالها وتاريخ حضارتها وحسن تنظيمها وأمنها.

استثمروا الفرصة جيداً واستمتعوا بحفل القرعة وانسوا مؤقتاً مباراة غد بين الأهلي وصن داونز ومباراة بعد غد بين الزمالك وحسنية أغادير وباركوا للأهلي بالفوز أول أمس 2/1 علي المقاصة وهو فوز لرفع معنويات اللاعبين والجهاز الفني.

*نقلا عن الجمهورية المصرية