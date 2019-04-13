جروس يهدي الدوري للأهلي

لو ضاع الدوري من الزمالك هذا الموسم وشكله هيضيع فإن المسئول الأول عن ذلك هو المدرب جروس الذي ابتليت به جماهير الزمالك وأنا شخصيا أراه واحدا من أسوأ مدربي الدوري في مصر هذا الموسم.

مجلس الادارة يتحمل المسئولية لأنه تركه يفعل ما يشاء في الفريق وطالما ان الزمالك علي القمة.. وطالما يفوز يبقي جروس في نظرهم هو أحسن مدرب لكن الزمالك يفوز ويتفوق لأنه يملك أحسن اللاعبين في مصر حاليا وأي مدرب سيفوز بهم ويحقق نتائج أفضل مما حقق جروس.

هو مدرب فاشل بكل المقاييس وطرده وترحيله في مصلحة النادي حتي لو خسر الدوري لأن الأهلي قفز للقمة بفضل جروس والحكام وكانت البداية من مباراة الزمالك والمقاولون العرب التي ادارها محمد الحنفي ولا أدري من هم أعضاء اللجنة التي اختارته حكما؟!

المدرب إيهاب جلال تفوق علي جروس.. عرف كيف يوقف خطورة لاعبي الزمالك ولم يكن في الفريق "معلم" مثل فرجاني ساسي أو أيمن حفني ولأن ساسي موقوف فكان طبيعيا أن يجهز جروس أيمن حنفي ويرفع لياقته لكن يبدو ان بينه وبين حفني عداء والمسألة شخصية فيما يبدو.

هذا المدرب الفاشل هو الذي ترك مصطفي محمد الذي يصول ويجول.. وترك عشرة لاعبين أقل واحد منهم أفضل من كل لاعبي سويسرا بلد جروس.

المدرب الفاشل المتآمر يعتمد علي 14 لاعبا لا غير خلص عليهم.. مباراة كل ثلاثة أيام مع ان عنده ثلاثين لاعبا علي الدكة مجموعة ممتازة من الموهوبين الممتازين لكنه يحقد علي الاكفاء.. ويكره الموهوبين لأنه كان لاعبا فاشلا وابتلي به الزمالك مدربا.

مع احترامي للثنائي المغربي حميد أحداد وخالد بوطيب فلم يقدما شيئا للزمالك حتي الآن رغم السمعة التي سبقتهما.. ثم ان اشراكهما معا خطأ لم يفعلا شيئا وهناك علي الدكة من هم أفضل منهما.



*نقلاً عن الجمهورية المصرية