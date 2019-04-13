صعبة للأهلى والزمالك

الأهلى تربع على قمة الدورى الممتاز لكرة القدم لأول مرة هذا الموسم بفارق نقطة واحدة فقط عن غريمه التقليدى الزمالك الذى خسر أمام المصرى وهى الهزيمة الثانية للأبيض هذا الموسم، حيث مازال الصراع ثلاثيا لحسم لقب الدورى فى ظل المنافسة القوية من قبل بيراميدز الذى حقق فوزا مستحقا على الاتحاد ورفع رصيده إلى 57 نقطة، وهو نفس رصيد الأبيض، وهو مايؤكد ان مشوار الدورى مازال صعباً لتحديد البطل فى ظل ان هناك لقاءات مقبلة قوية للغاية للفرق الثلاثة لتحديد هوية البطل.

ويبدو أن الزمالك قد فرط فى فرصة إعادة مباراة المصرى حيث كانت المباراة فى طريقها للاعادة فى حال عدم إشهار حكم اللقاء محمد عادل البطاقة الحمراء للمدافع أحمد شوشة لاعب المصرى الذى أخذ البطاقة الحمراء فى الدقيقة الـ 92 من عمر اللقاء بالجولة الـ 28 للمسابقة بعدما اعترض فريق الأبيض وأعضاء جهازه الفنى بشدة على ذلك بعدما حصل على البطاقة الصفراء ليتجه الحكم بعدها لمساعده ويقرر إخراج الكارت الأحمر ليحرم الزمالك من إعادة اللقاء وفقا لقانون لعبة كرة القدم.

وعلى الأهلى والزمالك نسيان نتائجهما فى الدورى حيث يواجه الأحمر الليلة فريق صن داونز فى لقاء العودة بدورى أبطال إفريقيا حيث يحتاج الأهلى للفوز بسداسية نظيفة فى مباراة قد تكون هى الأصعب فى تاريخ الأهلى بدورى أبطال إفريقيا خاصة ان المدير الفنى لصن داونز قد صرح بأنه يعد مفاجأة كبيرة للأهلى بتحقيق الفوز على أرضه ووسط جماهيره خاصة ان تلك المباراة قد تكون الأخيرة للمدير الفنى للقلعة الحمراء لاسارتى حيث هناك اتجاه كبير للاطاحة به فى حال عدم تأهل الأهلى للدور قبل النهائى للبطولة. ورغم انتهاء مباراة الذهاب بين الزمالك وحسنية أغادير المغربى بالتعادل السلبى فان لقاءه غداً صعب للغاية حيث لاسبيل أمام الابيض سوى تحقيق الفوز باى نتيجة للعبور للدور قبل النهائى للكونفيدرالية.



*نقلاً عن الأهرام المصرية