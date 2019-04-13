مصر قلب إفريقيا

بالأمس استمتعنا جميعا بقرعة بطولة الأمم الافريقية والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتي 19 يوليو القادم وبالطبع استمتع الجميع بالقرعة والتي جرت وسط العراقة والتاريخ تحت سفح الأهرام الشاهد علي عراقة مصر قلب العرب وافريقيا وبالتأكيد استمتع الجميع بالحضارة والتاريخ.

ومن اليوم تبدأ الخطوات العملية حيث تنطلق وفود الدول المشاركة لتفقد الملاعب سواء للتدريب والتي تشمل 24 ملعبا أو استادات المباريات لاختيار ملاعبها للتدريب والتي يجري العمل بها علي قدم وساق ليتم تسليمها للجنة المنظمة 25 مايو القادم بجانب تفقد أماكن الاقامة والانتقالات وكافة الأمور في خطوة تطمئن الجميع علي ان جميع الترتيبات تسير بنجاح بحيث تسافر الوفود عائدة لبلادها ومعها كل التفاصيل.

وبمنتهي الأمانة ما يحدث حاليا في مصر من الأمور التي تستحق التحية والتقدير فالعمل يجري ليل نهار ويكفي ان الجميع أشاد بالجهد المبذول وجميع الوفود والاتحاد الافريقي والنجوم قدموا التحية والشكر لمصر فالاستقبال في مطار القاهرة منذ الوصول وحتي المغادرة علي أعلي مستوي وكذلك الانتقالات والاقامة مما أعطي انطباعا جيدا ان مصر دائما جاهزة ولعل أسعد الناس المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي الذي صوت تقريبا بالاجماع لصالح مصر في اختيار الدولة المنظمة لأنهم كانوا علي ثقة ان مصر رغم ضيق الوقت قادرة علي ان تنجز كافة الأمور بانجاز ضخم وهو بالفعل ما حدث.

أيضا الزيارات التي تمت للاستادات كانت نتائجها ايجابية وهو أمر لم يكن ان يحدث دون دعم من القيادة السياسية ومن مجلس الوزراء والتنسيق بين كافة الوزارات وجهد ملموس للجنة المنظمة ووزير الشباب والرياضة وكافة العناصر فالكل عمل كفريق واحد وتناسي أي مصالح خاصة والكل اعطي ويعطي لصالح مصر فقط وليؤكد ان أبناء النيل دائما في قلب افريقيا.

والقادم أفضل وجماهير مصر بكل تأكيد جاهزة لتقدم المثل والكل علي ثقة ان ملاعب البطولة ستكون كاملة العدد وستحقق البطولة رقما قياسيا لم يتحقق من قبل وكذلك التشجيع المثالي وستشهد مصر اقبالا كبيرا من الاشقاء العرب والافارقة لأن مصر هي الأمن والأمان وبالتالي الكل سيستمتع في حضوره.

ولابد في الأيام القادمة ان يتواصل العطاء بنفس الجهد وان نحرص جميعا علي المساندة وان نخرج من عباءة الدوري المحلي إلي مصلحة بلدنا وأتمني ان تختفي خلال المرحلة القادمة الصراعات علي الفيس بوك وخلافه وأن يكون كل الكلام علي بطولة افريقيا ونجاحها وان يحرص الجميع علي تشجيع منتخبنا الذي نأمل من جهازه الفني ان يختار الأفضل خاصة ان البطولة بملعبنا وبالتالي لا وقت للتجارب وكلنا نأمل ان نحقق البطولة ونقدم مباريات جيدة تكون بروفة لتصفيات كأس العالم وبالتوفيق للكرة المصرية في القادم لنقدم أحلي بطولة تنظيميا ونختمها ان شاء الله باللقب.. قولوا يارب.



*نقلاً عن الجمهورية المصرية