ملخص الأسبوع

أحضرنا محترفين أجانب متميزين وحكام النخبة في أوروبا والعالم ونقل تلفزيوني "تحسن كثيراً" بأصوات معلقين "خليجيين وعرب" أكفاء، حتى بات لدينا دوري قوي وفخم ينقصه أمران مهمان.. المعلقون السعوديون "الجاذبون" ومخرجون "متخصصون" يتخلون "أثناء عملهم" عن "ميولهم".. أتمنى أن يتوفر هذان العاملان في الموسم المقبل..

ـ ما حدث من تغير في فريق كرة القدم بنادي الاتحاد "أداءً ونتائج"، يؤكد أهمية "اختيار" المدرب المناسب.. نجح سييرا بشكل كبير مؤكداً قدراته الفنية التي "لم تعجب" الكثير من الاتحاديين في فترته الأولى..

ـ فريق كرة القدم منظومة "مكتملة"، لكن هذا لا يعني أن "تتفاوت" نسب "المسؤولية"، وبالتالي فإن عبد الله السديري تحمل جزءًا كبيراً من خسارة الشباب أمام الأهلي.. للأنصاف أقول إن "عدم التدوير" طيلة الموسم تسبب في ظهور السديري بذلك المستوى الفني المتدني..

ـ من خلال نتائج الجولات الأخيرة في الدوري أتوقع أن يكون الثنائي البرتغالي "فيتوريا مدرب النصر وبيدرو مدرب التعاون" هما "فقط" من سيستمر للموسم المقبل.. وقد ينضم للثنائي البرتغالي المدرب التشيلي سييرا في حال "نجح" في إبقاء الاتحاد "كبيراً" بين الكبار.. بقية المدربين مرشحون للرحيل مع نهاية الموسم..

ـ حسب ما سمعناه كثيراً فإن رؤساء اللجان القانونية من المفترض عدم ظهورهم وتحدثهم إعلامياً.. لا أعلم هل هذه المعلومة صحيحة أم لا؟ وإذا كانت صحيحة فلماذا ظهر رئيس لجنة الانضباط وتحدث؟ وهل ظهوره يمثل "كسراً" للقانون؟

ـ بمناسبة حديث رئيس لجنة الانضباط فأعتقد أنه "بل من المفترض" أن تكون "كل" قرارات اللجنة "مبنية" على "بنود" لوائح، ويتم الإعلان عنها وليس من المنطق أن يقول الرئيس "سرية"..

ـ إقامة نهائيات الألعاب الجماعية المختلفة "السلة والطائرة واليد" خلال مراحل "الحسم" في منافسات كرة القدم لا يمكن أن تحقق نجاحاً لهذه الألعاب.. لا بد من اختيار توقيت مناسب إذا كان القائمون على هذه الألعاب يبحثون عن نجاحها..

ـ في حال استمر عدد المحترفين الأجانب "8 محترفين" وهو المتوقع الموسم المقبل، فمن المفترض "تقليص" عدد الأجانب في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى كي "تستفيد" أندية هذا الدوري من لاعبي دوري المحترفين المتوقع الاستغناء عنهم الموسم المقبل..

ـ نفى الفرنسي هيرفي ريناد مدرب منتخب المغرب "بوضوح تام" نيته تقديم شكوى ضد نادي النصر بخصوص نور الدين أمرابط.. قال ريناد: "هناك أشخاص يبحثون عن زعزعة الاستقرار وعلاقتي مع النصر جيدة".. هل يصمت الباحثون عن "زرع" الفتنة؟



*نقلاً عن الرياضية السعودية