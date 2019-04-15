ثورة البركان

** من حق فريق نادي عجمان أن يبتهج وأن يحتفل بالفوز على الزعيم العيناوي لا سيما أنه تحقق في استاد هزاع بن زايد. ومن حقه أن يجد هذا الاحتفاء الإعلامي من كل وسائل الإعلام ومواقع السوشيال ميديا، فهو إنجاز غير مسبوق بالنسبة له تاريخياً، ويتوج به حضوره اللافت هذا الموسم، خصوصاً أنه منذ بدأت المسابقة يلعب بثقة وثبات في المنطقة الدافئة بوسط جدول الترتيب، ويحقق من آن لآخر نتائج مبهرة، مشفوعة بعروض فنية متوازنة ما بين الدفاع والهجوم والالتزام التكتيكي من اللاعبين، وهذا كله يؤكد الحالة المثالية التي يتمتع بها فريق «البركان» الذي ثار في الزمان والمكان المناسبين بحيث يكون للإنجاز بريقه وصداه، وطبعاً وقطعاً.. الشكر مستحق والإشادة موصولة إلى كل الشركاء في هذا النجاح المشهود، من القمة الإدارية إلى القاعدة الجماهيرية، ومن الجهاز الفني بقيادة المصري المحنك أيمن الرمادي إلى اللاعبين بتوليفتهم المنسجمة ما بين المواطنين والأجانب.

** ولا يمكن أن ننظر إلى «المد البرتقالي»، بعيداً عن «الجزر البنفسجي» فهذا هو الوجه الآخر للحدث، بمعنى أن الإنجاز غير المسبوق يقابله إخفاق غير مسبوق كذلك، وأرجو ألا يستاء أنصار عجمان إذا قلت إن ثورة بركانهم ما كانت لتحدث لولا تلك الحالة الغريبة التي يمر بها الزعيم هذا الموسم، ولا تغرنكم النتائج الإيجابية التي حققها مع الاستقلال الإيراني والدحيل القطري في البطولة الآسيوية، فما سواها أكثر كماً وأقسى ألماً، ويصنع تلك الحالة الاستثنائية التي نتحدث عنها بكل وضوح، والتي لا يمكن بأي حال أن نعتبر اكتشافها أو معرفة أسبابها بطولة من أي نوع، فلا توجد أسرار في هذا الزمان، وإنما السؤال المؤرق هو: لماذا لم يتحرك المسؤولون الكبار لانتشال الزعيم من كبوته؟

** فجأة بدأنا نسمع صوت البرازيلي كايو، ومن قبله سمعنا مراراً صوت ليما وهو يناور على الرحيل، والاثنان ليسا كما كانا من قبل، وهذه حقيقة لا تخفى على أحد، وفيها بعض من السر الخفي للحالة الوصلاوية التي تحاول الإدارة بكل جهدها أن تجتازها. هل الرحيل عن النادي قرار فردي حتى تتم المجاهرة به هكذا، فطالما هناك عقد، ومدة وشروط، لا مجال للعب بالعواطف والاستمالات، وإلا فسيكون ذلك نوعاً من الابتزاز المرفوض، والذي أعرفه أن عقد كايو ممتد حتى 2022، وأن العقد شريعة المتعاقدين، فلا تهاون ولا استسلام.

*نقلا عن الخليج الإماراتية