المنتخب والأهلى!

من المعروف ان كرة القدم دوارة، غدارة، لا تعترف بالاسماء والألقاب ولا تقدر التاريخ والأرقام، ولأنها واقعية فهى تعترف فقط بالأداء والنتائج! ومن ثم فيجب ألا نفرح ونهلل كثيرا بمجموعة مصر فى بطولة الأمم الإفريقية، بل علينا ان نحترم، وندرس جميع الفرق من الآن، وعلى المحللين الذين يصدعوننا بالمباريات المحلية ان يقدموا لنا حلولا فنية تعيننا على الفوز بدلا من الحديث عن الماضى والتاريخ والجغرافيا، وأحذر من الآن من التهاون والتراخى والثقة الرائدة امام زيمبابوى بالتحديد، والتحذير موصول مع بقية منتخبات المجموعة، وأرفض من الآن من يقولون ان منتخبنا غير، فهذه النغمة هى التى جعلت الأهلى يغتر امام صن داونز فى مباراة الذهاب فانهزم بخماسية تاريخية بسبب رفع شعار «أنا الأهلى»، يستطيع ان يكسب اى فريق مهما كان اسمه بسهولة! ان منتخبنا الوطنى او النادى الأهلى يصبح (غير) اذا ما قدم كل منهما الأداء الفنى والنتيجة الإيجابية المطلوبة منه، وكلنا متأكد الآن أن منتخبنا الوطنى وفريق النادى الاهلى مستواهما زمان غير مستواهما الآن! ومن ثم يجب أن نساندهما حتى يعودا لما كانا عليه أيام زمان، اللهم إنى كتبت اللهم فاشهد!

فى مثل هذا اليوم من أيام الأسبوع المقبل يحين الاستحقاق على حدث أراه مهما جدا ألا وهو التعديلات الدستورية التى يجب ان نقول لها نعم بالتمام والكمال، ليس لانها تخص بند تعديل مدة فخامة الرئيس فحسب، بل لأن هذه التعديلات سيكون من ضمنها بعض التعديلات الرياضية التى تهمنا جميعا، وعليه نتمنى أن يذهب الجميع عامة للإدلاء بصوته خاصة الرياضيين لأن مستقبلهم سيتطلب هذا التعديل.

شكرا مو صلاح مش علشان أنت هداف، علشان أنت إنسان بار باهلك وجيرانك وتنفق فى الخفاء, أود ان يعرف الأغنياء البخلاء ان صلاح انفق اكثر من 37مليون جنيه لعلاج المرضى والمحتاجين بقريته ياريت تتعظوا, لا ادرى لماذا لم تتم دعوة حسام وإبراهيم حسن والحضرى لحضور قرعة أمم إفريقيا؟.



*نقلاً عن الأهرام المصرية