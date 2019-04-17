رسالة التكريم

** كان المشهد في قاعة أرينا مبادلة بالعاصمة أبوظبي، رائعاً وحافلاً بكل المعاني الجميلة لرسالة التكريم، في حفل توزيع مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، على المتميزين رياضياً، فلم يكن بالإمكان أحسن مما كان شكلاً وموضوعاً،

لاسيما أن فريق العمل التنظيمي للحفل، أخرجه بطريقة استثمرت اتساع القاعة بتوزيع ممثلي الاتحادات المتميزة بإنجازات أبطالها في أرجائها، ليطوف عليهم جميعاً سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بنفسه ومعه اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، حيث كانت الفرصة مواتية لتهنئة أبطال كل لعبة بشكل مستقل، بالإضافة إلى التقاط الصور التذكارية التي تؤرخ المناسبة مع راعي الحفل.

** وصدق من قال إن المناسبة عيد سنوي للرياضة والرياضيين، فما هو العيد سوى تلك «اللمّة الحلوة للأسرة» من كبيرها إلى صغيرها، والفرحة تشمل الجميع بالإنجازات والكل يتبادل التهاني والتبريكات بالتكريم والتقدير، وما المكافأة إلا «عيدية» سعد بها الأبطال وأشعرتهم بالامتنان للقيادة الرشيدة التي ترى الرياضة والرياضيين بعين الاعتبار.

** ورسالة التكريم وصلت في الحال إلى المعنيين بها، فكانت بالتقدير للمتميزين وبالتحفيز للمقصّرين، لأن من كان في قلب الحدث والصورة أمس بعملهم وإنجازهم «غير» الذين كانوا لتقاعسهم وتخاذلهم خارجها، وحقاً لا يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون.

** وثمة ملاحظة تستوجب الوقوف عندها، فالتكريم كان عادلاً في مسألة عدم التفرقة بين الرياضيين المتميزين وبعضهم بموجب رياضة كل منهم، لأن الإخلاص في العطاء وفي تمثيل الدولة لا فرق فيه بين لعبة أولمبية وغير أولمبية، جماعية وفردية، شرطية وعسكرية، تراثية وحديثة، فالكل سواسية من هذه الزاوية، لكن «ربما» يستوجب الأمر مستقبلاً أن تكون المعايير أكثر تحفيزاً لرياضيي الألعاب الأولمبية، لأنها أعلى سقفاً للتمثيل الدولي، ويكفي للتدليل على ذلك أن المرزوقي والكربي، وكلاهما من اتحاد الفروسية الذهبي، كانا نجمي الحفل وأبرز أبطاله، مع كامل التقدير للجميع، وذلك بفضل الفضية الأولمبية التي حققها الأول في دورة ألعاب الأرجنتين للشباب، والرقم القياسي غير المسبوق للميداليات ال 13 التي حققها الثاني.

وإن شاء الله تتواصل الأفراح بالإنجازات من عام إلى عام.

عالطاير

** «الرجوع للحق فضيلة».. استدركت هذا المعنى عندما وجدت اتحاد الكرة حاضراً بإنجاز «الأولمبي» وحكامه، في حفل التكريم بعد أن خلت القائمة المعلنة للمكرمين منه تماماً قبل أيام.

*ج رسالة تحذير ضمنية كرّسها الحفل السنوي مضمونها يقول: «الرياضات التراثية والجديدة تتمدد وتزدهر.. والرياضات التقليدية تنكمش وتنقرض»

** عشنا وشفنا مرشحاً لمنصب باتحاد قارّي يعد «بالخبز للجميع»، ويتقدم لمنصبي الرئيس والنائب معاً، ويؤكد أن سعيه للمنصب الآسيوي من أجل مصلحة اللعبة محلياً!.. وحقاً لا أجد معنى واحداً في مكانه بهذا البرنامج «اللوذعي».

*نقلا عن الخليج الإماراتية