مقدّرة ومكتوبة ويستاهلها

** تقدّرون فتضحك الأقدار، دارت حسابات منافسة المتصدر الشرقاوي ومازالت على تعثر «الملك» حتى يتم إحياء الأمل بالنسبة إلى المنافسين «شباب الأهلي، العين، الجزيرة» الذين يلعبون فيما بينهم لعبة الكراسي الموسيقية على مقعد المركز الثاني، فإذا بهم هم الذين يتعثرون واحداً تلو الآخر حتى أصبح «الملك» متقدماً على أقربهم بعشر نقاط، قبل 6 جولات من نهاية الموسم.. وكان شباب الأهلي بالذات أقوى وأقرب المنافسين في الآونة الأخيرة نظراً للطفرة الملموسة التي حققها في الدور الثاني، لكنه لم يشذّ عن زميليه في مثلث مطاردة المتصدر فخسر أمس الأول من الوحدة منهياً عقدة عنابية عمرها سبعة مواسم، ليتسع فارق المنافسة ولتزيد حظوظ الملك الشرقاوي في إعلان فوزه باللقب قبل الأوان.

** كان لقاء «الملك والزعيم» هو آخر المحطات المهمة والصعبة في طريق المتصدر الشرقاوي بالدور الثاني، وكالعادة.. كان الفريق الأبيض حاضراً بكل التركيز المطلوب أمام العين المعزز بشبابه الواعد، وكالعادة - أيضاً - عندما يتأزم معه الموقف، لا يتعثر إلا لدرجة التعادل فقط، وفي هذه المباراة يمكن القول بأن التعادل كان من النوع الرابح، لأنه حافظ به على صدارته وعززها بنقطة، وفي المقابل خسر المنافس نقطتين ثمينتين في سباقه نحو اللحاق به.. ودعونا نفاضل بين عروض الفرق ونتائجها، ونعيد طرح السؤال على مسامعنا مرة أخرى: «هل هناك فريق أفضل من الشارقة حالياً ؟»

لعل أهم معلومة في مضمون إجابة هذا السؤال، أنه لم يخسر مطلقاً، وأنه حصل على 14 من 18 نقطة في المباريات التي جمعته مع منافسيه المباشرين، ويكفي هذا مؤقتاً حتى يتم إعلانه بطلاً، ومن جانبي، أتوقع أن تحدث عثرات أخرى لمنافسيه وأستبعدها بالنسبة له، والأسباب الحاضرة تخصهم قبل أن تخصه هو كفريق متصدر، وإذا قال قائل إن البطولة اختارت الشارقة هذا الموسم، سأقول له «نعم» هي مقدّرة ومكتوبة له، لكنه أخذ بكل الأسباب التي تجعله جديراً بها ويستحقها.

عالطاير

** كانت السهرة أكثر من ممتعة مع مباريات دوري أبطال أوروبا أمس الأول، وبالفعل كان لابد من شاشتين حتى لا يفوتك شيئاً، والفار «كان نجم النجوم في مباراة سيتي وتوتنهام بالهدف الذي تم إلغاؤه في الرمق الأخير للسماوي، وصلاح كان «متجلياً» بهدف صناعة وهدف تسجيل، ضمن رباعية الفوز المثير لليفربول على بورتو.

*نقلا عن الخليج الإماراتية