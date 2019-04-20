صراع ثنائى بين ميسى وصلاح

المواجهة المرتقبة بين برشلونة وليفربول فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أوروبا أشعلت الصحف الإسبانية بعدما تصدرت صورة نجمى الفريقين ليونيل ميسى ومحمد صلاح الصفحات الرياضية الصادرة فى كتالونيا، حيث أكدت جميع الصحف أن المباراتين المقبلتين بينهما ذهابا ثم عودة بمثابة «نصف نهائى ملتهب»، وهناك صحف أخرى بعنوان «نصف نهائى عملاق»، حيث تصدرت صور النجمين الكبيرين غلاف صحيفة «سبورت» الكتالونية، كما أن النجمين الكبيرين «يزينا» التشكيل المثالى لجولة دورى الأبطال بعدما أعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم «بويفا» تشكيل جولة الإياب للدور ربع النهائى للبطولة بعد انتهاء المنافسات التى شهدت إقصاء مانشستر سيتى على يد توتنهام، حيث جاء كل من صلاح وميسى فى التشكيل بجانب أجويرو ومانى والحارس تيرشتيجن على سبيل المثال وليس الحصر.

ومازالت صدمة خروج مانشستر سيتى على يد توتنهام تتصدر الصحف الإنجليزية بعدما فشل المدرب الإسبانى جوارديولا مرة جديدة فى التقدم للدور قبل النهائى للبطولة، على الرغم من الملايين التى صرفت لاستقدام لاعبين، سواء عندما كان يدرب بايرن ميونيخ أو سيتي.

وشنت الصحف الإنجليزية هجوما عنيفا على جوارديولا بعدما أنفق مانشستر سيتى نحو 806 ملايين يورو لاستقدام لاعبين، لكن النتيجة لم تكن مرضية للغاية بعدما تم إقصاء السيتى من دورى الأبطال مرتين من دور الثمانية للبطولة، الأولى كانت أمام ليفربول العام الماضي، والثانية هذا الموسم أمام توتنهام، وتشاء المصادفات أن يكون اليوم (السبت) مواجهة أخرى بين سيتى وتوتنهام فى الدورى الإنجليزى باستاد الاتحاد، ولم يجد السيتى سوى الدورى للفوز والحفاظ على لقبه، حيث لم تتبق سوى 5 مباريات فقط للاحتفاظ بلقبه. ويعول جوارديولا كثيرا على تعويض إخفاقه الأوروبى بالفوز بلقب الدورى الإنجليزى لمصالحة جماهيره بعد الإخفاق فى دورى أبطال أوروبا.



*نقلاً عن الأهرام المصرية