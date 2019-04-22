شيزوفرينيا الدوري الكروي

لو يعلم مشجعو الكرة الغيب لاختاروا الواقع ..ولكن للاسف التحفيل والتهليل سيزيد من مفاجآت الاسابيع الحاسمة المقبلة في بطولة الدوري في صراع القمة بين جماهير وفريقي الاهلي والزمالك وما اكثر مفاجآت تلك البطولة والتاريخ سيكون دائما خير شاهد!!

اظن ان هزيمة الاهلي من كوماندوز بيراميدز لاننا كما نعلم تم تدعيم واعلان ميلاد هذا الفريق الجديد علي طريقة من كل فيلم اغنية.. لاتقل مفاجأة عن هزيمة الزمالك افضل فريق حتي الآن في الدوري امام المصري البورسعيدي الاسبوع قبل الماضي لاننا جميعا نعلم ان اسعار لاعبي بيراميدز حاليا اغلي نجوم علي مستوي جميع الاندية علاوة علي جهازهم الفني بقيادة رامون دياز ولن نسأل كم حصل من دولارات او يوروهات.. هو وجهازه من اجل ان يتولي تدريب الفريق وفي نفس الوقت وضح للجميع ان مستوي بيراميدز يتراجع بدليل ان الحكم الكرواتي الذي لم يحتسب بالفعل ضربتي جزاء لصالح الاهلي عندما تكرر الموقف بلمس الكرة باليد مرتين مرة في الشوط الاول والثانية في الشوط الثاني ..اي طاقم تحكيم آخر اوروبي كان علي الاقل سيحتسب ضربة الجزاء الثانية حتي لو كانت قدم المدافع السوري المرفوعة لابعاد الكرة اعلي من يده فقد لمستها وهو المسئول عن واقعة اللمس ..وليس احد غيره..علاوة علي الفرص التهديفية المؤكدة التي ضاعت من ابرز مهاجمي الاهلي وليد ازارو وجيراردو ولولا الملامة لقلت انهم كانا يلعبان مع دفاع بيراميدز!

..لن يفيد البكاء علي اللبن المسكوب ولكن ما يفيد هو ذكاء اصحاب بيراميدز في اشعال عمليات التحفيل بين جماهير الاهلي والزمالك وتزداد من مباراة لاخري ..ومن الطبيعي ان يكون ما يحدث لصالح بيراميدز من الناحية المعنوية لعدم وجود جماهير له ..واللعب علي اذكاء الغيرة واشعال المنافسة بين اهل القمة سيكون المستفيد النهائي منه هو بيراميدز الذي يحتل القمة وعلي مسافة ثمنها 6 نقاط تبعده علي ارض الواقع عن المنافسة او المركز الحقيقي لانه لعب كل مبارياته.. بينما يتبقي للاهلي والزمالك مبارتان مؤجلتان بخلاف بقية اسابيع الدوري!!

انهم واقصد اصحاب بيراميدز يلعبوها بذكاء من خلال ضرب الابيض في الاحمر لصالح الابيض في ازرق ..تارة ترشيحات من اصحاب النادي بترشيح الاهلي رغم هزيمتة بطلا للدوري.. وتارة اخري يشيد بالزمالك ويؤكد انه يعلم احواله وظروف لاعبيه الذي اهداههم للنادي ..وفي النهاية سيكون بيراميدز بصورة او بأخري هو صاحب الفضل علي احد طرفي القمة في الفوز باللقب والدرع ..اللهم أن كانت هناك مفاجأة او صفقة لن يكون طرفها الاهلي بالطبع ليحصل بيراميدز علي البطولة !!

*نقلا عن الجمهورية المصرية