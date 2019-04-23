رجل الأرقام القياسية

من عام لآخر ومن محطة لأخرى يواصل النجم العالمي كريستيانو رونالدو هواية تحطيم الأرقام القياسية، التي أصبحت تتهاوى أمام الإنجازات التي تلاحق النجم البرتغالي في جميع المحطات التي توقف عندها، وتتويجه بلقب الدوري الإيطالي مع فريق اليوفي إنجاز جديد يضاف للاعب الذي أصبح أول من يحقق اللقب المحلي في ثلاث بطولات كبرى، وبعد أن حقق لقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد والدوري الإسباني مع ريال مدريد، أضاف كريستيانو نجمة جديدة لسجله الحافل من البطولات مع الأندية التي اقترن بها، والتي أكد من خلالها أنه النجم الأول عالمياً رغم بلوغه الرابعة والثلاثين من العمر.

كريستيانو رونالدو الذي أصبح أول لاعب في التاريخ يحقق لقب الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي، أثبت عملياً ورد على جميع المشككين بأن نجوميته لن ولم تنته بعد خروجه من النادي الملكي بل على العكس، وتحقيقه اللقب المحلي مع اليوفي وفي المقابل فشل ريال مدريد محلياً وأوروبياً، مؤشر يؤكد حجم الفراغ الذي تركه رونالدو ودفع ثمنه الفريق الملكي غالياً، ولأن مسألة إيجاد لاعب يملك مقومات رونالدو لسد الفراغ الذي تركه اللاعب برحيله مسألة ليست بالسهلة، كانت معاناة الريال برحيل كريستيانو أكبر من أن تتحملها جماهير الملكي، وهي ترى الفريق وهو يدور في دوامة المعاناة التي كلفته غالياً في موسم كان للنسيان بالنسبة للفريق الذي حطم جميع الأرقام قبل أن يرحل صاحب الأرقام القياسية.

كريستيانو الذي احتفل مع اليوفي بالفوز في الأسكوديتو للموسم السابع على التوالي، خاض 957 مباراة في مسيرته الكروية وسجل 684 هدفاً وحقق 30 لقباً عند بلوغه ال 34 من العمر، والسؤال الذي يطرح نفسه: هل بإمكان (الدون) بعد أن تقدم به العمر مواصلة طريق الإنجازات وتحطيم الأرقام القياسية، التي أصبحت هاجساً مقلقاً لكل من يفكر في أن يقترب من الأرقام الإعجازية للاعب، الذي أصبح ظاهرة استثنائية حيرت صناع كرة القدم في العالم؟ كيف لا والأرقام التي أمامنا تتحدث وتؤكد للجميع بأن ما يحققه المرعب رونالدو، يمثل حدثاً فريداً من نوعه في عالم كرة القدم، من الصعب أن يتكرر في العقود القليلة القادمة من الزمن.

آخر الكلام

إن أكثر ما يقلق عشاق الفن الكروي الأصيل عدم وجود لاعب قادر على ملء الفراغ الذي سيتركه كريستيانو بعد اعتزاله، وإلى أن يحين موعد ذلك القرار لا نعلم كم هي عدد الأرقام التي ستتحطم تحت أقدام رجل الأرقام القياسية.

*نقلا عن الخليج الإماراتية