المجتمع والمشروع العظيم

معظم الجمهور المحلي يتابع كرة القدم حتى وهو غائب عن الملاعب، لذا فإن عدم تحقيق النتائج المرجوة من قبل المنتخبات وفرق الأندية يُحدث ضجة كبيرة ويرفع حدة النقد، وحينها يطالب المشجعون الإدارات بتقديم الاستقالات.



الألعاب الأخرى منسية وليس هناك من يتابعها في الأيام العادية، لكن «العويل النقدي» يرتفع عندما يرجع الرياضيون بحصاد فقير من الألعاب الأولمبية.



بدلاً من العويل المتأخر، علينا أن نضع تحت المجهر قضية صناعة البطل الأولمبي وإلى أين وصلت، فهذه الصناعة ما زالت غير واضحة للمجتمع، أي أن المجتمع لا يعرف دوره فيها إلى الآن.



من المفترض أن تقوم الاتحادات الرياضية برفع وعي المواطن حول «صناعة البطل الأولمبي» وما يحتاج إليه من دعم مادي ومعنوي، وهذا الأمر يتطلب وجود مكاتب إعلامية قوية في الاتحادات الرياضية تعمل ليل نهار من أجل غرس الفكرة داخل الأسرة والمدرسة والمصنع والمقهى.



التوعية بأهمية صناعة بطل أولمبي يجب أن تكون مثل التوعية الصحية، أي يتم العمل عليها بطريقة جادة ومتواصلة، خصوصاً في ظل وجود هيئة الرياضة التي تدعم كل مبادرة خلاقة في هذا المجال.



الاتحادات الرياضية لا تستطيع إنجاز هذه المهمة بمفردها إلا في حالات استثنائية، لذا فلا بد من وضع مشروع توعوي واضح تشترك في صياغته ونشره ومتابعة نتائجه المؤسسات الرياضية والإعلامية والتعليمية والمختصين الاجتماعيين والنفسيين.



عندما يدرك الشاب أن المجتمع يقف خلفه ويدعمه ويوفر له أسباب النجاح فسيولد رياضي يحمل في دمه جينات بطل أولمبي.



الدرهم الذي يتبرع به المواطن أو المقيم لمشروع صناعة بطل أولمبي تكون قيمته مضاعفة لأنه يحمل بصمات مجتمع بأكمله، ويمثل دعماً مادياً ومعنوياً في الوقت نفسه.



دعم القيادة الرشيدة للرياضة سخي ومتواصل، لكن على المجتمع أن يفهم فكرة صناعة البطل، فالأم في حاجة إلى فهم هذا المشروع والأب أيضاً والإخوة والأخوات والأقارب والأصدقاء والمعلم وغيرهم.



غرس فكرة صناعة البطل الأولمبي في عقول الناس وتخصيبها، يساعد الأسرة الرياضية على تحقيق هذا المشروع العظيم.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية