في الوقت الذي حُسمت فيه عدد من الدوريات الأوروبية وعُرفت هوية البطل المتوج كما حدث في الدوري الإيطالي الذي حسمه اليوفي مجدداً، وفي الوقت الذي أصبحت المسالة مسألة وقت لحسم الأمور في بعض الدوريات الأخرى، كما هو الحال في الدوري الإسباني والألماني والفرنسي، إلا الوضع في الدوري الإنجليزي يبدو مختلفاً نظراً للصراع المحتدم بين مانشستر سيتي وليفربول، والذي لا يبدو أنه سينتهي قريباً وفارق النقطة التي يتفوق بها السيتي على منافسه المباشر، ستكون لها كلمة الفصل في حسم اللقب فيما تبقى من عمر البطولة الأعرق عالمياً.



الفوز المثير الذي حققه السيتي في ديربي مدينة مانشستر والذي منح الفريق السماوي الصدارة، كشف حجم الإصرار والتحدي الذي أظهره رجال غوارديولا، الذين كانوا على الوعد بتحقيق فوز مثير بهدفين وضعا الفريق في الصدارة، ولا مجال للتفريط أو التنازل في الجولات الثلاثة المتبقية من الدوري، والتي تمثل بدورها بطولة خاصة بالنسبة للفريق السماوي، المطالب بتحقيق العلامة الكاملة إذا ما أراد التتويج باللقب، في الوقت الذي ينتظر المنافس أي تعثر من شأنه أن يعيد له الأمل ويعيده للصدارة، الأمر الذي من شأنه أن يحول الجولات الثلاثة المتبقية من عمر المسابقة، لبطولة خاصة للفريقين اللذين سينتظر كل منهما تعثر الآخر عبر هدية يقدمها أحد الخصوم، وينهي بها الصراع والجدل المستمر بين الفريقين الكبيرين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.



مانشستر سيتي أكد زعامته على غريمه التاريخي في ديربي المدينة المؤجل متفوقاً عليه ذهاباً وإياباً، الفوز قرب الفريق السماوي من اللقب وأكد معاناة اليونايتد هذا الموسم، وعلى الورق الأمور أصبحت أسهل بالنسبة للسيتيزن بعد أن اجتاز المحطة الأصعب، ولكن الأمور لم ولن تحسم بهذه السهولة والجولات الثلاثة المتبقية قد تحمل الكثير، ولأن العبرة دائما تكون بالنهايات فإن الحفاظ على فارق النقطة هو التحدي الأصعب الذي ينتظر السيتي في قادم الجولات.



كلمة أخيرة



صدارة السيتي برصيد 89 نقطة وبرقم قياسي من الأهداف بلغ 157 هدفاً وهو الأعلى في تاريخ الدوري الإنجليزي، وضع القمر السماوي في القمة ومع ذلك، العبرة بالخواتيم.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية