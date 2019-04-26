سوف نمضى فى طرح هذا السؤال: ما هى أعظم صادرات مصر على مدار التاريخ؟ صحيفة ذا صن العالمية الـ واسعة الانتشار أجابت عن هذا السؤال وقالت ان اعظم صادرات مصر التى قدمتها للبشرية كانت الملكة الفرعونية كليوباترا, ويليها مباشرة الفرعون المصرى محمد صلاح الذى نشرت عنه تقريرا رائعا جاء فيه أن صلاح أصبح أشهر رياضى مسلم فى الوقت الحالى على وجه الكرة الأرضية.

والسبب ان النجم المصرى العالمى اختارته مجلة تايم الأمريكية الشهيرة كواحد من بين أكثر مائة شخصية مؤثرة فى العالم عام 2019 . قيمة وعظمة هذا الاختيار أن صلاح كان لاعب الكرة الوحيد الذى تم اختياره من بين المائة شخصية, بما يعنى أنه تم تفضيله على ميسى ورونالدو.

والأجمل من كل هذا ما ذكرته مجلة تايم عبر صفحتها الرسمية فى تويتر حين قالت عن صلاح انه انسان افضل منه لاعب كرة قدم. وأضافت انه الآن صار يمشى على السجادة الحمراء.

حفل تكريم المائة شخصية على مستوى العالم جرى فى مدينة نيويورك وظهر الفرعون المصرى فى قمة أناقته وقد فتح المجال أمام نجوم العالم فى كل المجالات من بين ال 99 شخصية الاخرى لكى يلتقطوا معه الصور التذكارية, وهكذا الممثلة الانجليزية ايميليا كلارك فرصة للتصوير معه وكذلك فعل الممثل رامى مالك الفائز بجائزة أوسكار أفضل ممثل العام الحالى والمنحدر من جذور مصرية.

وبحكم اننى اعرف صلاح منذ كان عمره 15 عاما اقول إن قيمة وأهمية ما فعله ويفعله صلاح الآن انه مؤدب ومهذب ودمث الخلق, ولا تكاد تسمع صوته إلا لو طلب منه رأى او معلومة عند وجوده فى اى جلسة تجمعه بزملائه . وقد رأيته وهو ناشئ فى صفوف المقاولون ولم يتغير حين وجدته بالمغرب فى بطولة افريقيا المؤهلة للاولمبياد عام 2011 , وظل هكذا حتى صار نجم النجوم فى المنتخب الاول. قيمة صلاح الحقيقية أنه دمث الخلق.

*نقلا عن الأهرام المصرية