الاستثمار الحقيقي

رغم اختلاف الآراء حول تجربة بيراميدز إلا أنه مفهوم الاستثمار الرياضي الحقيقي يتم تطبيقه فقط في هذا النادي، وتحدثنا كثيرا هنا عن أهمية إنشاء كيان علمي في الجامعة المصرية لتدريس الاستثمار الرياضي ولكن لا أحد يحب أن يواكب العصر وتطوير الساحة الرياضية بطريقة علمية سليمة من أجل التقدم.

وكنت أتمنى من وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي وهو أستاذ جامعي في كلية مختصة بعلوم الرياضة أن يسعى لدى وزير التعليم العالي لانشاء قسم للاستثمار الرياضي بكلية التربية الرياضية وخاصة أن تجربة نادي بيراميدز مازالت غير مفهومة لدى البعض ففكر المستثمر لا يتقبله الشارع المصري كاملا ويشعر أن صاحب الاستثمار هنا يسعى للحصول علي مكاسب لتحقيق أهدافه، ونحن نتعامل مع الرياضة حتي الآن من منظور الهواة رغم ان الجميع يتحدث عنها الان علي انها صناعة وصناعة مربحة واسالوا اندية كثيرة جدا حققت أرباحًا من كرة القدم منهم المقاصة وإنبي في مصر.

تنامت ظاهرة استقدام الحكام الأجانب بسبب سوء أداء بعض الحكام المصريين واتهامهم بالعمل في بعض الاندية ويجب وضع حلول لهذه الأزمة قبل أن تتفاقم بشكل أكبر في السنوات القادمة.

أتمنى ألا ينظر محمد صلاح نجم منتخب مصر لبعض المحاولات لزرع الخلافات بينه وبين قائد ليفربول الإنجليزي جيمس ميلنر ويفكر في رجوعه لمستواه الفني من اجل العمل مع منتخب مصر خلال الفترة القادمة للفوز ببطولة كاس الامم الافريقية لان الجميع يضع على عاتق ابو مكة امالًا كبيرة في الفوز بالبطولة بعد فترة غياب دامت تسع سنوات.

لم يتحرك احد بعد منع الصحفيين من حضور قرعة أمم افريقيا والاكتفاء بدخول صحفي واحد فقط من كل مؤسسة بعد «التحايل» علي مسئولي الاتحاد الافريقي لدخول صحفيي مصر.. وبعد مباراة بيراميدز والزمالك تم الاعتداء علي مصور صحفي وسحله في الملعب امام الجميع من عامل غرفة ملابس الزمالك وبعض اللاعبين.. فإلى متى تستمر إهانة الصحفيين؟

*نقلا عن الوفد المصرية