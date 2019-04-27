أحلام الكبار

بطل مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم هذا الموسم لن يحسم سوى فى الجولة الأخيرة من عمر البطولة فى ظل الصراع الشرس بين الثلاثى بيراميدز والزمالك والأهلى نظراً لفارق النقاط الضئيل بينهم، ولم يكن إعتلاء بيراميدز قمة لم يكن مفاجأة للجميع بعدما حصد 10 نقاط كاملة من القطبين بفوزه على الأهلى مرتين (2/1) و (1/صفر) وحصد أيضا 4 نقاط من الزمالك بتعادله (3/3) ثم الفوز (1/صفر) ليعتلى قمة الدورى برصيد 63 نقطة.

ولم تكن المرة الأولى للقطبين ان يخسرا خلال موسم واحد حيث فعلها من قبل 4 أندية خلال القرن الحالى قبل بيراميدز خلال موسم واحد، ولكن لم يستطع أى من أندية الاسماعيلى وغزل المحلة، وانبى ومصر المقاصة تحقيق الفوز بلقب الدورى حيث كانت البداية مع الدراويش فى موسم (2008 ـ 2009) بعدما فاز على الزمالك والأهلي، وتمكن الأحمر من حصد اللقب فى مباراة فاصلة على ملعب المكس الاسكندرية.

وفى موسم (2009 / 2010) نجح غزل المحلة فى اسقاط الأهلى والزمالك، ومع ذلك لم يستطع تحقيق الفوز بلقب الدوري، والشيء نفسه كان مع انبى فى موسم (2014 ـ 2015) بعدما تمكن الفريق البترولى فى إلحاق الهزيمة بالقطبين، وأكتفى إنبى بتحقيق المركز الثالث وأيضا مصر المقاصة فى موسم (2017 ـ 2018) فاز على الأهلى والزمالك، ولم ينجح فى تحقيق اللقب.

ولهذا يسعى بيراميدز لتحقيق اللقب وعدم تكرار سيناريو الأندية الاربعة، حيث وعدت إدارة النادى بتقديم مكافآت خيالية للمدير الفنى الارجنتينى رامون دياز فى حال تحقيق اللقب هذا الموسم من أنياب الأهلى والزمالك. .فهل يفعلها دياز؟! .. الله أعلم.



*نقلاً عن الأهرام المصرية