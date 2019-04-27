ألعاب القوى.. والإنجاز الآسيوي

الانجاز البحريني المميز الذي تحقق للاتحاد البحريني لالعاب القوى انجاز تاريخي حفر بحروف من ذهب في تاريخ ام الالعاب الرياضية واثبت بما لا يدع مجالا للشك بأن هذا الاتحاد سار ويسير على الطريق الصحيح لمشوار حافل بالعطاء لخدمة ورفع اسم البحرين عاليا في المحافل الرياضية وحقق ما لم تحققه أية لعبة أخرى من حيث المداليات الذهبية والمختلفة الالوان حتى وصل اسم البحرين إلى أعلى الدرجات الرياضية بالحصول على ميداليات في الدورة الاولمبية.

ان ما يشعرنا بالفخر والاعتزاز ان هذا الانجاز الاخير تفوقت فيه البحرين وكسرت الاحتكار الصيني بعد سنوات من الفوز بأكبر عدد من الميداليات في تاريخ العاب القوى الآسيوية كما تفوقت على الهند التي سبق ان حققت المركز الأول وشتان بيننا وبين البلدين في عدد السكان كذلك أكدت هذه النتائج ثقة ومقدرة الرياضي الشاب الذي تبوأ رئاسة المجلس الأعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في ترجمة الروح القتالية والاصرار والتحدي إلى واقع ملموس حينما اعلن بأننا نسعى لكسب المداليات وتبوؤ المراكز المتقدمة كعادته دائما وهو ما نتمنى ان ينعكس ايضا على كرة القدم التي تسلم زمام قيادتها لتكون في المقدمة آسيويا وهو حلم يتطلع له الجميع ونتمنى ان ينعكس إلى واقع يعيشه هذا الجيل بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم ان شاء الله.

تحية تقدير واعتزاز إلى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الذي استطاع خلال السنوات القليلة الماضية ان يحقق هذه الانجازات القياسية خلال عمر هذا الاتحاد فجاءت النتائج لتؤكد مدى قدرته على قيادة مجموعة من الشباب الذين تكاتفوا وراءه لما فيه خير ومصلحة بلادنا الغالية فالتاريخ سيظل يذكر دائما وأبدا بان اسم البحرين اولا فيما تحقق من انجازات وهو شرف لا يضاهيه شيء آخر. نحن نعتز بقيادة سموكم واخوانكم اعضاء مجلس الإدارة بقيادة الاخ العزيز نائب الرئيس محمد بن جلال الذي اصبح قادرا على ترجمة توجيهاتكم السديدة لما فيه الخير والصلاح لمواصلة العطاء والاخذ بعين الاعتبار في تقديم كافة التسهيلات والصلاحيات للاجهزة الفنية في هذه اللعبة لكي تواكب الطموحات التي نتطلع لها. ان حصول البحرين في البطولة الآسيوية الاخيرة إلى 22 ميدالية مختلفة الألوان منها 11 ذهبية جعلتنا في المركز الأول متفوقين على الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند لهو انجاز نرفع له القبعة والعقال.

وان هذا الاتحاد يؤكد مدى ما تشهده الحركة الرياضية الأول صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي حرص ويحرص دائما على تقديم كافة التسهيلات المعنوية والمادية للرياضة والرياضيين وترجمة ذلك من خلال الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خلفة ومتابعة من لدن صاحب السمو الملكي سلمان بن حمد آل خليفة فلهم جميعا كل الشكر والتقدير وندعو المولى عز وجل ان يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح لمملكتنا الغالية.

وختاما اشكر اخواني الاعزاء في الاتحاد البحريني لالعاب القوى على جهودهم وعطائهم لخدمة اللعبة وتطورها واشيد بدور الاجهزة الفنية والإدارية وجميع اللاعبين على عطائهم وان تستمر مثل هذه الانجازات لرفع اسم البحرين عاليا في جميع المحافل.



نقلاً عن الأيام البحرينية