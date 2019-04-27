أيام قليلة ويهل الشهر الكريم وتحلو الحكاوي والفتاوي في كل سهرة رمضانية يومية وبالتالي سيكون لزاما علينا ان نتقبل 30 حكاية و30 حدوتة خلال الشهر الكريم اعاده المولي عز وجل علي الجميع بالخير واليمن والبركات.. حكاوي الفتاوي انطلقت مبكرا ولم تتوقف لكن في الشهر الكريم يكون هناك حرص شديد من قبل الغالبية بعدم الانخراط اكثر من اللازم في الحكاوي بزيادة البهارات والفلفل والشطة لانها بالطبع ضد الصيام وابطال مفعوله صحيا وبدنيا.

لكن لابد وان نعترف بأن هناك نقاطا عديدة سجلتها كرة القدم المصرية هذا الموسم خاصة مع وتيرة الحماس وارتفاع مستوي المنافسة علي لقب البطولة المحلية بدخول 3 أندية في صراع المنافسة وهي بالترتيب حسب جدول المسابقة بيراميدز والاهلي والزمالك وبعيدا عن المتبقي من المباريات ونفس الحال علي صراع الهبوط الذي يتنافس عليه اكثر من 6 فرق لم تؤكد بقاءها من هبوطها ويا لها من منافسات صعبة خلال المرحلة المقبلة وربما ستصل لاقصي درجة مع كل نقطة سيكافح من اجلها الجميع.

ظاهرة الحكام الاجانب أصبحت مثل الطاعون الذي اصاب الكرة المصرية وستعاني منه لمدة طويلة خلال المرحلة المقبلة بعد تفاوت مستويات الأجانب وتألق المحليين في الدوريات العربية وبشهادة استحقاق وامتياز.

لذلك سنؤكد من الآن بأن افضل مدير فني في البطولة هو اليوناني تاكيس مدرب وادي دجلة وافضل فريق كرة علي مستوي الاداء العام هو الزمالك يليه بيراميدز وافضل حارس مرمي هو محمد عبدالمنصف وافضل لاعب كرة سيكون من المحليين عبدالله السعيد ومن الاجانب اكينو وافضل لاعب صغير السن هو طاهر محمد طاهر.

اما فرق الجونة والمقاولون العرب ومدرباهما حمادة صدقي وعماد النحاس فهما الحالة الاستثنائية ومرشحان للأفضل خاصة وان النتائج لعبت لصالحهما كثيرا وتأكد بقاءهما في البطولة مبكرا رغم البداية الصعبة.

يستحق طارق مجدي ان يكون من بين الحكام الكبار الأفضل في البطولة مع جهاد جريشة ومحمد عادل الأفضل علي الاطلاق وتألق أمين عمر مفاجأة الموسم.. علي العموم الاختيارات مجرد حكاية من حكايات الفتاوي.



*نقلاً عن الجمهورية المصرية