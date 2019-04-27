نصيحة طبية قديمة

هل أنت تعاني من أي مرض من أمراض القلب أو الأعصاب.. نصيحة أكبر الأطباء زمان منذ أكثر من نصف قرن بألا تشاهد مباريات القمة الكروية.. وإذا كنت متعصباً لنادياً ما فلا تشاهد أي مباراة له.. قمة أو غير قمة.



أذكر بهذه المناسبة أحد أعضاء نادي الزمالك كان حبيباً وصديقاً لكل الوسط الكروي وعضواً في مجلس الإدارة وشديد الحماس للزمالك ووكيلاً لوزارة الزراعة أيضاً ومعه محمد حسن حلمي وحسين إمام الثلاثة بنفس الوزارة.. هذا الرجل هو أحد الذين بنوا زمالك ميت عقبة مع عبداللطيف أبورجيلة.

كان صديقنا بناءً علي الحاح وخوف أسرته عليه كان يتفنن في طرق تبعده عن مشاهدة مباريات الزمالك.. كانت المهمة صعبة.. البيت به أكثر من راديو ــ الموضوع من قبل التليفزيون وازداد الأمر تعقيداً أيضاً حينما اخترعوا الراديو الترانززستر "راديو الحبيب" كما كانوا يسمونه من زمان.

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كان الصديق يركب الأتوبيس ــ أي أتوبيس مش مهم الأتوبيس رايح فين.. كانت المباريات تقام الساعة الثالثة بعد الظهر.. فكان صديقنا يأخذ "تعسيلة" حتي آخر الخط ولا يستيقظ إلا علي هزة من يد الكمسري : احنا وصلنا!!!.. وصلنا فين.. نهاية الخط.. طيب ومالو سأرجع معكم إلي أول الخط.. اقطع لي تذكرة!!! وهكذا.. اذا ركب شخص ما خلال الرحلة من إحدي المحطات ويلمح صاحبنا راديو جيب معه يسمع صوته قبل أن يركب هذا الشخص بسرعة جداً ينزل صاحبنا وهكذا.. كان صاحبنا يعرف النتيجة مرة واحدة.. دون أن يخطره أحد بها.. كانت الشوارع تخطره بالنتيجة أو صوت راديو عالي مثلاً.

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الآن.. بعد هذه السنين الطويلة ودخول التليفزيون.. ما رأيكم؟؟.. هل ممكن أن "يهرب" أحد من مباراة هامة أو حتي غير هامة؟!.. الدنيا تغيرت الكورة بالذات أصبحت كالماء والهواء كما يقول طه حسين.. الكورة في كل مكان تخترق اذنك في كل مكان.

مباراة الزمالك وبيراميدز.. مثلاً.. هل كان صاحبنا يستطيع مشاهدتها.. أو الهروب منها؟.. الدنيا تغريت.



*نقلاً عن الجمهورية المصرية