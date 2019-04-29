استراحة مع كرة القدم

بمناسبة اشتعال الدورى واستعادة محمد صلاح صدارة هدافى الدورى الإنجليزى تعد لعبة كرة القدم اللعبة الأكثر شعبية فى العالم إذ يلعبها 250 مليون لاعب فى أكثر من 200 دولة، كانت الرياضة عند بدايتها تلعب فى المدارس والأندية حسب قواعد تضعها كل مدرسة أو ناد، وفى عام 1863 قام الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم بوضع القوانين الموحدة لكرة القدم، وفى 21 مايو 1914 تم إنشاء الاتحاد الدولى لكرة القدم وهو الهيئة المنظمة عالميا للعبة كرة القدم ومقره زيوريخ فى سويسرا ، هذا الاتحاد والذى اشتهر باسم «الفيفا» وهى الحروف الأولى لاسمه هو صاحب فكرة إقامة بطولة لكأس العالم وقد انطلقت لأول مرة عام 1930 وأصبحت منذ ذلك الوقت دورية كل 4 سنوات ولم تتوقف إلا فى سنوات الحرب العالمية الثانية.

أول مباراة تم نقلها تلفزيونيا كانت مباراة تدريبية فى لندن بين الفريق الأول لنادى أرسنال والفريق الاحتياطى وقام تليفزيون البى بى سى بنقل أجزاء منها لقرب مكان المباراة من مقر التليفزيون، فى بطولة 1970 التى استضافتها شيلى تم لأول مرة نقل مباريات البطولة إلى دول العالم على الهواء مباشرة وذلك نتيجة ثورة الاتصالات التى تحققت بعد هبوط أول إنسان فوق القمر فى نفس هذه البطولة فى شيلى عام 1970تم ايضا استخدام الكارتين الأصفر والأحمر فى هذه البطولة، لا يمكن تعديل نتيجة أى مباراة حسب قوانين الفيفا ولو كان أحد الأهداف غير صحيح وكانت قرارات الحكم خاطئة. البطولة التى أقيمت العام الماضى فى روسيا نالت فرقها 400 مليون دولار حيث حصل كل فريق مشترك على 8 ملايين دولار وأربعة ملايين أخرى عند التأهل لدور الـ 16 و38 مليون دولار للفائز الأول (فرنسا) و 28 مليون دولار للمركز الثانى (كرواتيا) وشهدت بطولة روسيا لأول مرة استخدام الفيديو لتأكد الحكم من صحة هدف أو ضربة جزاء أو تسلل.

*نقلا عن الأهرام المصرية