دراما الشهد والدموع

أحداث درامية مثيرة تلك التي سيطرت على المشهد الختامي لدوري الدرجة الأولى، والتي دارت أحداثها الرئيسة في مدن الساحل الشرقي للدولة، وكانت الابتسامة الكبيرة لأبناء مدينة خورفكان التي عاشت ليلة استثنائية وسط مسيرات الفرح التي جابت المدينة الحالمة، احتفالاً بصعود الفريق لدوري المحترفين بعد غياب طويل دام عشر سنوات غاب فيها النادي العريق عن أجواء المحترفين.



وجاءت العودة بعد معاناة وصبر طويلين عاش من خلالهما عشاق القميص الأخضر الأمرّين، ضارباً موعداً في المحترفين بعد موسم هو الأول تحت الاسم الجديد نادي خورفكان، الذي عاد للأضواء صحبة حتا الذي يعود هو الآخر بعد غياب، على أمل أن يطول البقاء مع الكبار لا أن تنتهي الرحلة سريعاً كما سبق أن حدث.



الصدمة كانت قاسية على كل من العروبة والحمرية بعد أن تبخر حلم الصعود في الأمتار واللحظات الأخيرة، خاصة بعد أن كان الفريقان على أعتاب صعود تاريخي للأضواء، ولكن مشهد الختام وضع حداً لأحلام كلا الفريقين لاقتحام عالم المحترفين في سابقة هي الأولى لهما، ولكن التفاصيل الصغيرة وسوء التقدير حالا دون تحقيق الحلم، الذي تأجل لمناسبة قادمة يكون فيها الفريقان استوعبا الدرس جيداً، وأصبحا أكثر قدرة وشراسة لمواجهة تيارات المحترفين.



اللافت في مشهد اليوم الختامي لدوري الدرجة الأولى عملية التداخل التي حدثت بإقامة ثلاث مباريات لدوري المحترفين في المنطقة الشرقية، وفي المقابل إقامة الجولة الحاسمة في التوقيت والمكان ذاته، الأمر الذي تسبب في تشتيت تركيز الجماهير والمتابعين، الأمر الذي كان بالإمكان تفاديه بقليل من التنسيق بين لجنتي المحترفين ولجنة المسابقات باتحاد الكرة، ومع ذلك نقول مبارك لخورفكان وحتا، ونذكر أن المهمة لم تنتهِ بل بدأت للتو.



كلمة أخيرة



أمسية استثنائية جديدة تنتظرها الجماهير الإماراتية الليلة في نهائي أغلى الكؤوس بين الظفرة وشباب الأهلي، فهل تكون تاريخية لفارس الغربية أم قياسية للفرسان، مع خالص التهنئة لكلا الفريقين بنيلهما شرف الوصول للنهائي.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية