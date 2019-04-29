أهمية الشرط الجزائي!!

في دنيا العقود ومهما كان نوعها.. يوجد بند هام ومؤثر اسمه الشرط الجزائي.. المفروض أن يكون هذا الشرط ضامناً للحقوق لكلا الطرفين. لكن للأسف الشديد عندنا في دنيا كرة القدم والأندية يتم توقيع العقود بشرط جزائي يضمن حقوق الطرف الثاني الذي هو المدرب فقط بينما النادي وهو الطرف الأول أو الأكبر الذي يدفع شهرياً للمدرب يظل مسئولاً أمام الجهات القانونية دون حقوق في الشرط الجزائي!!

أتعجب من الأندية بالكامل ولا أصدق هذا التوهان القانوني وكأن الأندية بدون مستشارين قانونيين أو إدارة قانونية تبحث عن حقوقا النادي كطرف أول هام ومسئول!!

أتساءل وأطلب إجابة من كل الأندية.. لماذا لا يضع النادي شرطاً علي المدرب الطرف الثاني بأنه يعتبر مقالاً وبدون حقوق مادية إذا هبط الفريق مثلاً إلي المركز الخامس أو السابع أو العاشر. أو دخل النصف الثاني من الترتيب؟!

لماذا لا يتم تفسير معني كلمات الشرط الجزائي بحيث تكون شاملة الطرفين الأول والثاني؟!

لماذا الشرط الجزائي علي النادي فقط وليس علي المدرب الذي يتعاقد معه النادي وهو حسب الحظ إما ينجح وإما يفشل ويضيع الفريق معه؟!

لدينا أمثلة كثيرة في الدوري.. بيراميدز غير أكثر من مدرب أجنبي ودفع الشرط الجزائي. ولحق به الأهلي وأقال مدربه قبل أن يتعاقد مع المدرب الحالي.. ونفس الحال في الإسماعيلي الذي يريد التخلص من مدربه الحالي يانوفيسكي بطريقة "التطفيش" حتي لا يدفع النادي الشرط الجزائي. الأمثلة كثيرة وتنتهي بدفع الأندية عشرات الملايين وغالباً ما تكون ثلاثة أشهر من آخر مرتب. لكن ليه كل ده؟!!

لو كان النادي قد وضع شرطاً جزائياً للمدرب الذي يعمل بحقوق وبدون واجبات داخل العقد.. بحيث يضمن النادي وجود فريقه في مستوي ترتيب مناسب علي مدار المباريات ما دفعت وتكلفت الأندية الملايين هباء علي مدرب فاشل. جاء وقبض المقدم ثم المرتب وأخيراً أضاع الفريق وحصل علي مكافأة نهاية الخدمة ورحل ليبحث عن ضحية جديدة وربما تكون في مصر أيضا!!

الكارثة أن أنديتنا لا تتعلم أبداً. خاصة تلك التي تهوي المدربين الأجانب. بل تكرر التجربة وبنفس الأخطاء وكأنها تقتسم الشرط الجزائي في بيزنس توقيع المدرب!!

إدارة الكرة في مصر تحتاج لمحترفين يخافون الله علي أموال الأندية!!

*نقلا عن الجمهورية المصرية