سقف الرواتب

كان من المهم جداً إعادة فتح ملف سقف رواتب اللاعبين، في ظل عدم التزام بعض الأندية بالسقف، واستمرارها في عملية التفاوض بالكثير من الجنون ضاربين بأخلاقيات اللعبة عرض الحائط، في الوقت الذي ما زالت فيه الأندية الأخرى تعمل على هذا السقف، وتسعى لتثبيته وتطبيقه.



على الأندية أن تعلم أن هذا السقف جاء لإعادة الحقوق إليها، وللحفاظ عليها من الصرف البذخي والفشل الذريع المعتاد، وليس لتقليل حظوظها في المنافسة، بل من أجل إعادة قيمة اللاعبين إلى سعرها الحقيقي.



ربما يذهب الكثيرون إلى أن سقف رواتب اللاعبين أضر بالدوري وقتل المتعة والتشويق .. وهناك من يطالب بإلغاء السقف، ولكن إذا ما عدنا إلى الحقيقة نجد أن الأسعار الحالية الموضوعة في السقف أغلى من قيمة اللاعبين، وذلك إذا ما نظرنا إلى أنهم غير مرغوب فيهم خارجياً، ولم نسمع عن أي عرض أوروبي، فلماذا يتم منحهم قيمة أعلى من الأسماء الموجودة في الدوريات الأوروبية؟



على اتحاد الكرة تنظيم السقف بشكل أفضل، ويجب أن تكون هناك قوائم لمستويات اللاعبين، بجانب كشف حساب لكل عملية تعاقد من قبل الأندية، وتكون واضحة ومعلنة في وسائل الإعلام، وإعلان الأندية عن كل ما صرف ودخل للنادي في نهاية الموسم، حتى تتم المحاسبة على التقصير.



وهناك من يرى أنه من الظلم أن تتعاقد الأندية بمبالغ كبيرة مع المحترفين، لا سيما أن الأندية تفشل بشكل كبير في معظم الصفقات، فيما يتم التعامل مع المواطنين بسقف رواتب، وهو اعتقاد خاطئ، يجب أن يكون هناك سقف للاعب المحلي، وأن تتعاقد الأندية مع المحترفين وفقاً للميزانية المتاحة، وفي حال فشل الأجنبي تحاسب الإدارات على كل فلس صرف بصورة خاطئة، ولكن لا نتفق مع فتح أسعار المحليين أبداً.



نتفق أن الدوري بات سيئاً للغاية وغير مشوق إطلاقاً وليس جذاباً .. وهناك حلول عدة يمكن تطبيقها من أجل إعادة الحياة في الملاعب، ولكن للأسف نشعر وكأن اتحاد الكرة ولجنة دوري المحترفين ينتظرون نهاية فترة المجلس، لأننا لا نشعر بأي عمل حقيقي على أرض الواقع.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية