لا تقارنوا بين صلاح وميسي

عندما واجه ليفربول ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي كنا نتطلع لتفوق نجمنا العالمي محمد صلاح علي العالمي رونالدو ..لكن للأسف تعمد الجزار راموس إصابته ليخرج من الملعب ويتحول تفوق ليفربول في الشوط الأول الي هزيمة قاسية وضياع لقب كان في المتناول .

وغدا مواجهة جديدة لنجمنا المحبوب محمد صلاح أمام عملاق آخر هو ليونيل ميسي الذي يعتبره الكثيرون أفضل من أنجبت الملاعب في تاريخ الكرة العالمية .

كلنا نترقب هذه المواجهة بين صلاح وميسي.. بين ليفربول وبرشلونة والتي تعتبر نهائيا مبكرا ..والفائز في رأيي هو الذي سيفوز بالكأس .

بالطبع الكل سيركز علي المقارنة بين النجمين الكبيرين صلاح وميسي قبل أن يقارن بين ليفربول وبرشلونة ..ستجد من يقول شوف صلاح بيعمل ايه ..ومن يقول لا ياعم ..هذا الميسي من كوكب تاني.

وأنا أقول أن صلاح غير ميسي ..وميسي غير صلاح ..كلاهما موهوب وكلاهما نجم ..ولكن يجب أن نعترف بأن ميسي يتفوق علي صلاح في الموهبة والمهارة والخبرة ..وان كانت هناك بعض أوجه التشابه بينهما.

أري أن الأداء الجماعي هو الذي سيحسم موقعتي الذهاب والإياب بين الفريقين وقدرة كل من ميسي وصلاح علي تسخير قدراتهما لمصلحة فريقيهما ..بالطبع نتمني تفوق صلاح علي ميسي وليفربول علي برشلونة ..وقد يتحول هذا التمني الي واقع إذا واصل ليفربول تفوقه وإصراره الذي شاهدناه في الفترة الأخيرة في الدوري الانجليزي.

وأري أن الطريق ممهد أمام ليفربول لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب والفوز في الاياب والتأهل للمباراة النهائية إذا سارت الأمور طبيعية .. لأن ليفربول يملك القوة والاندفاع البدني الذي يكتسبه من المواجهات والمنافسة القوية جدا في الدوري الانجليزي الأقوي والأعنف من الدوري الاسباني الأقل قوة باستثناء بعض المباريات القليلة التي تجمع فرق برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد مع بعضها البعض.

كما أن ليفربول يتفوق في الناحية الدفاعية وخاصة في وجود فإن دايك وعودة لوفيرين فضلا عن خط هجوم ناري متمثل في ثلاثي مرعب صلاح وماني وفيرمينو ..بينما يعتمد برشلونة علي ميسي وحده .

بالتأكيد فإن المدرب الثعلب يورجن كلوب سيركز علي دوري الأبطال لأنه يعلم أن الدوري أصبح أقرب لمانشستر سيتي الذي يملك مصيره بيده خاصة بعد اجتياز عقبات توتنهام ومانشستر يونايتد وأخيرا بيرنلي..بينما ليفربول ينتظر عثرة من فريق لم يبق أمامه سوي مواجهتين هما الأسهل ليتوج بالبطولة.

ولا أبالغ اذا قلت أن فرصة ليفربول في الفوز بدوري أبطال أوروبا أسهل وأقرب من الفوز بالدوري .

عموما نتمني لصلاح ورفاقه التوفيق أمام البارسا ..ونتمني لو يتحقق الحلم ويجمع بين الفوز بالدوري وكأس أوروبا!!

**غضب مني الزملكاوية وهاجموني بشدة عندما قلت إن الزمالك انقلب حاله بعد إصابة نجمه الكبير فرجاني ساسي وها هو كلامي يتأكد من جديد في مباراة النجم الساحلي في ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية والتي عاني فيها الفريق بشدة وكاد يخرج متعادلا بهدف لمثله علي الأقل لولا تألق جنش ورعونة مهاجمي النجم الذين أضاعوا ثلاثة أهداف مؤكدة علي الأقل .

عموما الزمالك فاز بهدف وهو انتصار مهم وثمين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق ..لكنه للأسف فوز ضيق وصغير وغير مطمئن قبل لقاء الاياب في سوسة الأحد المقبل .

نحن نتمني أن يحافظ الزمالك علي هذا الفوز وألا يتعرض لهزيمة في تونس ..ولكن ذلك يحتاج مجموعة من المقاتلين الكرويين وخطة محكمة من جروس لأن النجم الذي تألق في الشوط الثاني في مباراة الذهاب سيكون أشرس في موقعة سوسة خاصة وأن الأجواء هناك دائما تكون صعبة ومشحونة.

وحسنا فعل اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الزمالك و الانتاج التي كان مقررا إقامتها غدا حتي يوفر سبل الراحة للزمالك قبل موقعة الاياب مع النجم الساحلي الأحد في سوسة..لأن اللاعب المصري بحكم التجربة لا يتحمل اللعب في جدول مباريات مضغوط.

الأهلاوية غضبوا من هذا التأجيل لأنه يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ..وبعضهم قال لي ان الاتحاد رفض تأجيل مباراة الاتحاد التي أقيمت قبل مباراة الذهاب أمام صن داونز بثلاثة أيام فقط.

وردي بسيط وهو أن الأهلي لم يصمم علي طلب تأجيل تلك المباراة ..بل لم يطلب التأجيل بصفة رسمية..في حين أن الزمالك طلب من المسئولين بالاتحاد تأجيل مباراة الإنتاج واستجابوا له علي الفور خشية أن يحملهم الزمالك مسئولية الخروج لو حدث لا قدر الله ..ولذلك حرص الاتحاد علي إعلان قرار التأجيل قبل مباراة الذهاب مع النجم !!

*نقلا عن الجمهورية المصرية