الفرسان تسعة نجوم

كما كان متوقعاً لم تخيب المباراة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة التوقعات، وجاءت بمستوى وقيمة الحدث الأهم والأغلى على قلوب الجميع، النهائي الذي جمع بين شباب الأهلي دبي والظفرة حمل عناوين عريضة، وبين أن تكون تاريخية لأبناء الظفرة وقياسية للفرسان كان التحدي حاضراً في أمسية الختام، التي انحازت للفريق الأجدر والذي استعان بالمخزون الكبير من الخبرة التي يمتلكها، وكان له ذلك عندما تقدم بهدفين كانا كفيلين بإنهاء الأمور مبكراً، وعلى الرغم من نجاح الظفرة في تقليص الفارق الذي خلق إثارة كبيرة في الدقائق الأخيرة، إلا أن خبرة الفرسان في التعامل مع الدقائق الحرجة كانت وراء الوصول لبر الأمان، محققاً اللقب التاسع في مسيرته فيما استحق الظفرة التقدير لإصراره على دخول التاريخ، ولكنه اصطدم بجدار عال من الخبرة كان أكبر من اجتيازها فكانت الفرحة لفرسان شباب الأهلي.



التهنئة يستحقها عشاق ومحبي شباب الأهلي الفوز بالكأس الغالية للمرة التاسعة، وكانت بصمة المدرب العبقري أروابارينا واضحة في خطوة تحسب لمجلس الإدارة ، التي اختارت المدرب المناسب في التوقيت المناسب، والفوز ببطولتين بنظام الكؤوس في موسم واحد بعد البداية المتعثرة للفريق ، ونجاحه في إعادة اكتشاف نجوم الفريق وإعادتهم لمستواهم الطبيعي، مؤشرات تؤكد أن العمل الإداري الناجح ، وما قدمه شباب الأهلي هذا الموسم بفوزه ببطولتي كأس الخليج العربي وكأس صاحب السمو رئيس الدولة واحتلاله المركز الثاني في دوري الخليج العربي ، جميعها تؤكد على حجم العمل الذي قامت به إدارة الفرسان هذا الموسم بقيادة خليفة سليمان، الرجل الذي اعتاد أن يعمل بصمت تاركاً نجاحاته تتحدث عنه.



أما بالنسبة للظفرة فيحسب له أنه نجح باقتدار في أن يشق طريقه للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخه وعلى حساب أندية كبيرة وعريقة، وكان يمني النفس في أن يحقق إنجازاً يفتح له أبواب التاريخ ولكن الأمنيات وحدها لا تكفي، في نهائي انتصر فيه المنطق والفوارق الفنية وعامل الخبرة جميعها كانت لصالح الفرسان الذي استحق النجمة التاسعة بجدارة.



كلمة أخيرة



للنجاح عنوان رئيس متمثل في الإدارة الناجحة، فهي من يخطط ويعمل وينفذ وهي من يصنع الإنجاز خارج الملعب قبل أن يترجمه اللاعبون في المستطيل الأخضر.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية