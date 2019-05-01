الزمالك حفظ ماء الوجه

الحمد لله.. بقي لنا فريق في الكونفيدرالية الافريقية.. المسابقة رقم اثنين في مسابقات الأندية!!.. هل إلي هذا الحد وصلنا في مسابقات افريقيا التي لم تعرف حاجة اسمها كرة قدم إلا بعدنا بسنوات طويلة!!.. ويحدث هذا ونحن مقبلون علي البطولة الكبري بعد أيام؟؟!!

تعالوا نبحث في هذا الموضوع الهام..

- هل التشجيع الزائد عن اللزوم خطر علي لاعبينا ومدربينا.. التشجيع الزائد سبب توتر اللاعبين الذين يصلون إلي مرمي الخصم ثم يضربون لخمة وتضيع الأهداف المؤكدة فتحترق الأعصاب.. أعصاب اللاعبين.. والمدرب علي خط الملعب طار عقله ولا يستطيع التفكير السليم ليلحق بالمباراة فالوقت يجري والكرة تجري بلا هدف والمدرجات تزداد سخونة.. كان هذا واضحاً في مباراة الأهلي بالذات.

يعني نبطل تشجيع.. ونحن الذين نطالب دائماً بالجماهير باعتبار انها اللاعب رقم واحد.. نتذكر الاسماعيلي الذي كسب انجلبير علي استاد القاهرة أمام 120 ألف متفرج وهو ما لم يحدث ولا في مباريات ريال مدريد.. مصر فازت علي ألمانيا بطلة العالم "2-1" علي ملعب الأهلي أمام خمسين ألف متفرج.

إذن.. التشجيع والشحن المعنوي الزائد كما يقولون ليس السبب في انخفاض مستوانا.

لقد كانت الجماهير في مصر كلها ترتعش من هزة شبكة واحدة من وراء "البطل المتوج" جنش حارس مرمي الزمالك.. كان هدف واحد للفريق التونسي معناه خروج آخر فريق لنا من البطولة.. كان الخوف قبل احراز هدفنا وأكثر منه بعد احراز هدف كهربة لان التعادل ضدنا!! أيضاً!

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طيب.. الشحن المعنوي غير مسئول مهما كانت درجته.. طيب من المسئول إذن؟؟؟

قالوا ان الأندية هذا الموسم معذورة.. مباراة كل ثلاثة أيام وأحياناً أقل من ثلاثة أيام.. حكاية مرهقة للاعبين والمدربين بل وللحكام.

- أوروبا تلعب كل ثلاثة أيام مع سفر مستمر..

- الرد نعم.. لأن هذا هو النظام الذي يلعبون به منذ سنوات طويلة حتي اشبالهم تعودوا عليه منذ صغرهم.. ثم السفر بين دول أوروبا سهل جداً ومريح جداً والمسافات غير بعيدة.

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قيل أخيراً لياقة الأفارقة البدنية رائعة بحكم معيشتهم وسط الجبال والغابات.. نحن عندنا المركز الاولمبي فيه تكنولوجيا ساحرة.. لا عذر لنا إذن!! وعلي بركة الله.. سيكمل الزمالك المشوار.

*نقلا عن الجمهورية المصرية