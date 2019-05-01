مجد العهد الجديد

* كان كل شيء جميلاً ورائعاً في احتفالية المباراة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم في استاد هزاع بن زايد، فجمال المناسبة، والقيمة الغالية للكأس تناغما مع الأداء القوي، والجهد السخي الذي بذله لاعبو شباب الأهلي والظفرة في المباراة، واكتمل باللوحة الجميلة التي نجحت إدارة اتحاد الكرة في إبداعها شكلاً وموضوعاً، بالتنسيق مع الإدارة العيناوية، في مراسم التتويج التي ستبقى صورتها محفورة في الذاكرة، لاسيما وأن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كافأ الرياضة والرياضيين بمضاعفة قيمة الجائزة المالية للبطل والوصيف، فكل التقدير والامتنان للرئيس الوالد صاحب الرؤية البعيدة، والقلب الكبير، وكل الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمه، وتوجيهاته.

والشكر موصول لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، على حضوره وتتويجه للبطل والوصيف، وما كان لهذا الحفل أن يتمتع بكل هذا النجاح لولا جمهوري الناديين اللذين تكفلا بكل المؤثرات البصرية والسمعية في هذه الاحتفالية التي كانت جديرة بأن تكون مسك الختام لهذا الموسم الحاشد بالبطولات محلياً، ودولياً، وقارياً.

* كل الشكر ل«فارس الظفرة» الذي كان حاضراً بقوة في الملعب، وكل التحية لجمهوره الذي احتشد في المدرجات وآزره بقوة للنهاية، وخالص العزاء في الوصافة التي صنع بها الظفرة تاريخاً لنفسه في موسم يعتبر استثنائياً بكل معنى الكلمة، وهو بدوره أكد أنه أصبح واحداً من فرق المقدمة والطليعة في مسابقات المحترفين، فهو لم ينقصه في تلك الموقعة شيء سوى الخبرة التي زادت نسبتها عند منافسه فرجحت كفته، والرسالة التي كتبها الظفرة بمعية جمهوره في هذه المباراة تقول إن القادم أحلى، وإن البطولات في الطريق.

* وكل التهنئة والمباركة ل «الفرسان» على اللقب التاريخي والإنجاز القياسي الذي دشن به شباب الأهلي عهده الجديد، والذي أكد به، وبسواه من جملة البطولات والألقاب التي حصدها هذا الموسم، أنه بهيئته وتكوينه «المدمج»، سيكون على مستوى الآمال والطموحات المعلقة عليه في رحلة المستقبل، ويكفي مبدئياً أنه كان حاضراً في الموعد كعادته ليتصدر المشهد مع كل نقلة لكرة الإمارات، ويكفي مرحلياً أن جمهوره اطمأن على نجاح عملية انصهار اللونين «الأحمر والأخضر»، وأن الماضي التليد المرصع بالإنجازات سيكون له امتداد بمستقبل مجيد يضيف ويرفع من هامة الكيان الجديد.

*نقلا عن الخليج الإماراتية