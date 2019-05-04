صلاح والعقدة الإسبانية!

انتهت مباراة الذهاب بين برشلونة وليفربول فى نصف نهائى دورى أبطال أوروبا بفوز بطل إسبانيا بثلاثية نظيفة، حيث سيكون لقاء العودة بينهما يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الفريق الانجليزى فى انفليد، حيث تعتبر مباراة صعبة للغاية لليفربول لأنه مطالب بأن يحقق الفوز (4/ صفر) أمام فريق عملاق يضم فى صفوفه ميسى أفضل لاعبى العالم، بالاضافة إلى الحارس الألمانى للفريق تيرشتيجن، حيث تميز كثيرا فى حراسته لمرمى الفريق البرشلوني، خاصة فى العرضيات التى يتميز بها الفريق الانجليزى وظهر كجدار منيع ونجح باقتدار فى التصدى لأكثر من فرصة محققة خاصة فى الشوط الثانى للمباراة قبل أن تتحول الى صالح أصحاب الأرض ونجحوا فى انهاء اللقاء لصالحهم بثلاثية نظيفة تصعب مهمة كتيبة كلوب فى مباراة العودة.

ميسى كان نجم المباراة الأول دون منازع، حيث يحلم مع فريقه بانتزاع لقب دورى أبطال أوروبا الغائب عن خزائن برشلونة منذ عام 2015، ولم يكن أمام كلوب سوى إبداء اعجابه بميسى عندما قال »هو غير قابل للايقاف، ولا يمكن الدفاع فى الركلة الحرة، فما أجمل التسديدة، وكنت أعلم أن ميسى لاعب من طراز فريد، ولذلك لم أشعر باندهاش كبير من أدائه بالمباراة وسط جماهيره«، هذا فى الوقت الذى ألقى فيه فرديناند نجم مانشستر يونايتد السابق مسئولية سقوط ليفربول على الثلاثى ميلنر، ومانيه ومحمد صلاح بعدم استغلالهم الفرص التى اتيحت لهم فى كامب نو حتى نالوا العقاب فى النهاية، فلو استغل الليفر الفرص الضائعة التى سنحت لهم لتغير موقف ليفربول تماما قبل مباراة العودة ولهذا يجب على كلوب تحسين الأداء بالنسبة لتلك الفرص لدى لاعبيه. لقد كانت مباراة متكافئة أشبه بمباراة كرة السلة بهجوم متبادل بين الفريقين.

*نقلاً عن الأهرام المصرية

ويبدو أن محمد صلاح تطارده وتحاصره العقدة الإسبانية حيث لم يستطع أن يهز الشباك فى اسبانيا فى مشواره الكروي، سوى مرة وحيدة فى 6 زيارات بدأت فى عام 2013 مع منتخب مصر فى اللقاء الودى أمام تشيلى وخسرنا (1/ 2) وسجل صلاح هدف المنتخب الوحيد، ومع احترافه فى فيورنتينا الايطالى لم يسجل ومع روما أيضا ذهب الى هناك وكانت آخر الزيارة يوم الأربعاء الماضى أمام برشلونة ولم يسعفه الحظ.