أمتار الشارقة الأخيرة

ربما صعّب الشارقة مهمته في التتويج بدرع الدوري، بعدما تعثر في المباريات الأخيرة، الأمر الذي أعاد شباب الأهلي دبي إلى حسابات الدوري من جديد، وباتت الجولات المقبلة مشوقة جداً، لا سيما أن مواجهات الشارقة لن تكون سهلة إطلاقاً.



كنا نشيد دوماً بالمدرب الوطني عبدالعزيز العنبري، بعد الموسم المميز الذي قدمه، لكنه في الأمتار الأخيرة والأهم افتقد درهم الشطارة، وربما هنا تظهر خبرة المدربين، ولا يمكن أن نلوم العنبري بشكل كامل، لأن هذه أول مرة ينافس على اللقب وأيضاً بالنسبة لفريق الشارقة منذ سنوات طويلة.



الخبرة تلعب دورها في مثل هذه الجولات المتبقية، وهو ما افتقده الملك أيضاً، لا سيما أن معظم اللاعبين صغار في السن، كما أن العنبري تحفظ كثيراً في المباريات التي تعثر فيها، وبلغة كرة القدم منح المنافس المزيد من الاحترام، بالرغم من أن الفارق شاسع بينه وبين إمكانات الأندية التي تعثر أمامها.



مهمة الشارقة باتت غير مفروشة بالورود مثل السابق، لأن عليه مواجهة الوصل والوحدة والإمارات، ولا يمكنك أن تتفوق على الفرق الثلاثة إذا ما لعبت بالطريقة والأسلوب ذاتهما، كما أن الفريق بات بحاجة إلى المزيد من الثقة والتهيئة النفسية، لأن شكوك خسارة الدوري بدأت تظهر في اللاعبين داخل أرضية الملعب.



بصريح العبارة.. الملك يستحق لقب هذا الموسم، لكن عليه أن يؤكد ذلك أمام الوصل والوحدة، وأيضاً إذا ما فعلها شباب الأهلي دبي فإنه يستحق كذلك التتويج باللقب وتحقيق الثلاثية، ولا بد من أن نشيد بعودته القوية إلى صراع المسابقة، وأن نثني على المدرب الأرجنتيني رودولفو، الذي بات رقماً مهماً جداً.



منطقياً.. ما زال الدوري في يد لاعبي الشارقة، وإذا ما أرادوا تحقيق اللقب فيجب أن لا ينظروا إلى قوة المنافسين الثلاثة، وأن يلعبوا معهم بصيغة المتصدر والقريب من اللقب، وليس باعتبار الشارقة منافساً عادياً، الاحترام في كرة القدم مطلوب، لكن الاحترام الزائد عن حده يمنح المنافس فرصة وثقة أكبر، وبالتالي يطمع في نقاط المباراة أمامك.. بالرغم من أنك المتصدر والرقم الصعب.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية