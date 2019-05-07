رسائل متفرقة

* لا أعتقد أن الروزنامة الجديدة للموسم المقبل ستجد انتقادات من أي نوع هذه المرة، لأنها تمت بعد ورشة شاركت فيها كل الأطراف المعنية بما في ذلك الأجهزة الفنية للمنتخبات، وإذا حدث مستقبلاً وأبدى أحد هذه الأطراف تحفظاً من أي نوع، فعفواً لن يحفل به أحد، لأن وقت التشاور جاء وذهب، وعلينا أن نتعود على احترام القرارات التي تتم بهذه الكيفية من الترتيب الإجرائي بحيث تكون مسؤوليتها مشتركة فيدافع عنها الكل وليس اتحاد الكرة أو لجنة المحترفين تحديداً.

* بمناسبة الحديث عن لجنة المحترفين.. ومن باب الفضول ما هي العقبة التي تعترض سبيل تحويلها إلى رابطة وإشهارها من جانب الهيئة العامة للرياضة؟ آخر خبر تلقيناه في هذا السبيل أنها بحاجة إلى مزيد من الدراسة! والذي أعرفه أن اللجنة استوفت من جانبها كل الشروط والإجراءات بإشراف ومتابعة من «الهيئة» نفسها فما هو سبب إعادة البحث والدراسة الزائدة؟

* قرأت أن الفيفا في سبيله لاعتماد تغييرات جديدة في قانون اللعبة، ولفت انتباهي أن أغلبها في اتجاه تسريع رتم اللعب وتقليل الوقت الضائع، ومنها السماح لحارس المرمى في ركلة المرمى بتمرير الكرة لزميله حتى لو كان داخل منطقة الجزاء، وعند التغيير أن يخرج اللاعب المستبدل من أقرب خط خروج له من الملعب، وأن الحكم سيسمح باستئناف اللعب ويؤجل إشهار البطاقة الصفراء أو الحمراء في حال كان الفريق الآخر ينهي هجمة بفرصة يمكن أن يسجل منها هدفاً، بحيث يتم إشهار البطاقة في نهاية الهجمة. وبعيداً عن هذا الغرض سيكون من بين المستجدات: أن أي لمس للكرة باليد سواء كان متعمداً أو غير متعمد سيعتبر خطأ، ولن يسمح للاعبي الفريق بالوقوف في حائط الصد مع لاعبي الخصم عند الأخطاء وإذا حدث ذلك من أي لاعب سيعتبر خطأ معاكساً، وأن عقوبة الاحتفال غير القانوني بهدف ما (نزع القميص مثلاً) ستبقى ولا تزال حتى في حالة إلغاء الهدف بواسطة «الفار».

* بمناسبة الشهر الكريم.. كل عام ورياضة الإمارات بخير وبركة.. بإنجازات وبطولات قارية وعالمية.. وكل عام ونحن جميعاً على قلب رجل واحد في السراء والضراء.. بمزيد من الحب والتعاون والتآخي والتآزر فيما بيننا، بلا تربص ولا شحناء ولا غيرة ولا حسد.. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبل منا صالح الأعمال والطاعات.. «آمين»

*نقلا عن الخليج الإماراتية