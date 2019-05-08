الزمالك من الزلزال إلى البركان!

وضعت الظروف الصعبة والضغوط العثرة الزمالك امام زلزال النجم الذى هوى ليجد نفسه امام البركان فجأة ! والمقصود هو أن الزمالك التقى فريق النجم الساحلى التونسى فى الدور قبل النهائى لبطولة الكونفدرالية الافريقية ونجح الزمالك فى اجتياز زلزال النجم فائزا فى مباراة الذهاب ثم متعادلا بمباراة الإياب ليصعد للنهائى امام فريق نهضة البركان المغربي، وهو الأمر الأصعب لكنه ليس مستحيلا. فالفريق الذى استطاع ان يجعل النجم الزلزالى يهوى بالتأكيد يكون قادرا على تخطى البركان حتى وان كانت فوهات هذا البركان من النار، ازعم ان الزمالك يستطيع إخمادها بشرط أن يتدارك اللاعبون الأخطاء الساذجة التى وقعت من دفاعاته وحارس مرماه امام فريق النجم، وان يشعر لاعبو خط الهجوم الزملكاوى بالمسئولية, مع كل التوفيق للزمالك فى إحراز البطولة إن شاء الله.

أن يصل حجم الاستثمار الرياضى بمحافظتى الاسكندرية والبحيرة الى اكثر من مائة مليون جنيه منذ ان تولى د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مهمته، فهذا يعنى اننا بدأنا ندخل عصر التمويل الذاتى المتميز للرياضة، وان الوزارة عندما طرحت فكرة إنشاء ملاعب وحمامات سباحه وصالات مغطاة على جميع من يرغب من المستثمرين كانت واثقة من إقبال رجال الأعمال على الاستثمار الرياضي، وما أثلج صدرى اكثر هو دخول مجموعة كبيرة من المستثمرين الشباب فى التنمية الرياضية وأرى انه يتبقى فقط ان نخفف الأعباء الإدارية على المستثمر وان ننجز له الأعمال والأفعال بسرعة لان مضيعة الوقت او إطالته تسبب خسارة مادية كبيرة تجعل بعضهم يهرب من ضخ أموال فى الاستثمار الرياضي، يبقى ان أتوجه بالشكر لكل من محافظى البحيرة والإسكندرية، وأخص بالشكر كلا من د.إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، ود.صفاء الشريف وكيلة الوزارة بالإسكندرية لأنهما السبب وراء إنجاز الأعمال بالمحافظتين وعقبال البقية.

تحية وتهنئة لرجال مصر الصائمين من قواتنا المسلحة والشرطة الذين يحمون أمنها فى هذا الجو المشوب بالحر والأتربة، والتهنئة موصولة لرجال اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية بقيادة كابتن هانى أبوريدة والدكتور احمد الشيخ وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لشئون وزير الشباب والرياضة ورئيس لجنة الاتصال الحكومى التى تساعد بقية اللجان على إنجاز أعمالها.

*نقلاً عن الأهرام المصرية