لماذا إنهار برشلونة أمام ليفربول؟

لم يكن أكثر مشجعي ليفربول تفاؤلا يتوقع حصول "ريمونتدا" تطيح ببرشلونة خارج دوري الأبطال.. لكن مرة جديدة أكد "الريدز" أن كلمة "مستحيل" ليست موجودة في قاموسهم، فبعد معجزة إسطنبول في العام 2005 وإنتفاضة 2016 ضد دورتموند، ها هم ينجحون بمهمة لا تقل صعوبة عن سابقتيها، مهمة قلب الطاولة على برشلونة المكتمل الصفوف والمنتشي بثلاثيته النظيفة في الذهاب، على عكس ليفربول الذي عانى من غياب ثلاثة من أبرز لاعبيه، صلاح وفيرمنيو وكيتا، والمرهق بسبب المنافسة الضارية مع السيتي في الدوري المحلي.

كل المعطيات كانت تشير لتأهل كاتالوني مريح، لكن البارسا انهار وأضاع حلم الثلاثية واستعادة الأمجاد الأوروبية، فما هي الأسباب؟

في ما يلي، سنفصّل الأسباب التي أدّت إلى انهيار برشلونة وتأهل ليفربول إلى النهائي الثاني على التوالي:

أولاً، فارق السرعة الكبير بين الفريقين، فمعدل أعمار لاعبي البارسا مرتفع جداً في حين أنّ ليفربول فريق شاب وحيوي جداً.. فارق السرعة سمح لليفربول بإختراق المناطق الكتالونية طوال المباراتين، لكن في الإياب إستفاد لاعبو النادي الإنكليزي العريق من الفرص التي سنحت لهم على عكس لقاء الذهاب الذي تفننوا فيه بإضاعة الكرات. ثانياً، تألق أظهرة ليفربول خصوصاً الكسندر أرنولد الذي تألق دفاعياً وهجومياً حيث كان وراء الهدفين الثاني والرابع، مقابل معاناة كبيرة لأظهرة البارسا، خصوصاً جوردي ألبا الذي قام بهفوات عديدة. ثالثاً، تألق الحارس أليسون بيكير في الذود عن مرماه حيث وقف سداً منيعاً أمام محاولات البارسا لخطف بطاقة التأهل.. رابعاً، دهاء كلوب الذي قرأ المباراة جيداً وقام بأهم تبديل في مسيرته التدريبية عندما أدخل فينالدوم الذي سجل ثنائية تاريخية. رابعاً، الحوافز التي امتلكها ليفربول لتحقيق المعجزة،فجمهوره الوفي سانده بطريقة مجنونة، كما أن إقتراب لقب البرميرليغ من السيتي جعل أبناء كلوب يعيشون في هاجس عدم الخروج خاليي الوفاض رغم كل ما قدموه هذا الموسم، دون أن ننسى عزمهم تعويض خسارة نهائي دوري الأبطال في العام الماضي. كذلك، أراد بعض اللاعبين إثبات أهميتهم في الفريق على غرار اوريغي، صاحب الثنائية وهدف العبور الى النهائي، الذي لم يكن أحد يتوقع منه أن يرتدي ثوب البطل أمام نجوم برشلونة. خامساً، عدم تعلّم فالفردي من درس الموسم الماضي أمام روما، فقد اختار اللعب بأسلوب دفاعي بدل التركيز على قتل المباراة وحسم التأهل، ليدفع غاليا ثمن تمسكه بأفكاره التي لا تنسجم مع هوية البارسا.

مرة جديدة، أفسد البارسا موسمه بسبب انهياره في مباراة واحدة في دوري الأبطال، فبعد إنهيار تورينو في العام 2017 وإنهيار الأولمبيكو في العام الماضي، ها هو البارسا ينهار في الانفيلد، لكن هذه المرة لا يوجد أي عذر للكتلان المتفرغين للتركيز على البطولة القارية.. في المقابل، أكد كلوب أنه مدرب إستثنائي من الناحية المعنوية والتكتيكية، وأنّ رهان إدارة وجماهير ليفربول على مشروع طويل الأمد معه كان صائباً، لكن ما زال ينقصه شيء واحد هو الفوز بالألقاب، فهل ينجح أخيراً بالظفر بالكأس صاحبة الأذنين الكبيرتين، وتكون الثالثة ثابتة؟