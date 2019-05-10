لا أمان في كرة القدم !!

* كرة القدم لعبة غير آمنة في كل شئ. فإن كانت الملاكمة هي أكثر الرياضيات خطورة لأنها تشهد أكبر نسبة من المفاجآت المميتة للملاكمين. لكن تبقي الكرة معشوقة العالم كله.. هي اللعبة الأولي التي لا تأمن نتائجها مهما كانت شبه مضمونة لفريق ضد الآخر.. نعم كرة القدم غير مضمونة العواقب في النتائج. وكم من فريق صغير أو ضعيف أو غير مصنف فعل المستحيل وحقق اللقب أو أقصي العملاق المرشح.

بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم خير مثال. كم من بطل مثل ريال مدريد وبرشلونة ودعا البطولة بنتائج غير متوقعة.. وكم من فريق آخر مثل توتنهام وليفربول صنعا المستحيل الذي نتحدث عنه.

من هنا تكمن حالة التشويق الكروي لدي المشاهد والمشجع.. وأظن أن شعب مصر بالكامل يتابع ليفربول علشان عيون نجمنا محمد صلاح. حتي عندما غاب عن لقاء برشلونة.. كان كل زملائه نجومًا وحققوا ما يشبه المستحيل عندما فازوا علي برشلونة برباعية نظيفة ليعوض هزيمة الذهاب بثلاثية نظيفة.

نفس الحال فعله توتنهام الذي أقصي أياكس الهولندي بتسجيله ثلاثة أهداف.. أجمل ما فيها انها جاءت بعد ان تقدم أياكس في الذهاب بهدف نظيف.. ثم في العودة علي الأرض تقدم بهدفين ليقتل المباراة بلغة الكرة.. لكن توتنهام عاد من أقصي مساحة مستحيلة ليسجل لاعبه البرازيلي لوكاس يورا ثلاثية اختتمها في الدقيقة الخامسة من الوقت الميت في المباراة ليصعد الفريق الانجليزي توتنهام ويحول النهائي الأوروبي إلي انجليزي خالص.

هذه هي كرة القدم الحقيقية التي تشد الانتباه وتكسب مع كل يوم ملايين المعجبين بالفن الكروي.

فعندما يقصي الصغير الكبير.. هي مفاجأة!!

وعندما يعود الخاسر البعيد الفاقد للأمل إلي الفوز وانتزع الكرسي من جديد.. فهي مفاجأة!

وعندما يودع الكبار الذين تربعوا فوق القمة لسنوات مثل برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد وتشيلسي وسان جيرمان.. ونجد النهائي انجليزي بالكامل.. فهي احدي المفاجآت خاصة وان ليفربول وتوتنهام عادا من بعيد جدا.

وعندما تطيح الأندية البعيدة بالنجوم الكبار أمثال ميسي ورونالدو وتهز عرش نجوميتهم.. فهي مفاجأة تؤكد ان التألق مفتوح للجميع ولمن يعطي ويخلص ويصر علي الفوز ولا ييأس أبدا مهما كانت النتيجة.

ما فعله ليفربول بدون نجومه الكبار بقيادة صلاح.. هو هوس كروي مجنون معجون بفن كروي رائع.. وما فعله توتنهام الذي لم يكن مرشحًا من البداية وسط الكبار.. يعكس قوة الأندية الانجليزية. ومهارة اللاعبين العالميين الذين يلعبون في الدوري الانجليزي.. كل ما نتمناه في النهائي ان يكون نهاية رائعة قوية جميلة لليفربول الفريق الذي أصبح عشق المصريين والعرب وأن يكون محمد صلاح عريس النهائي بأهدافه الجميلة التي تنعش المصريين قبل كأس الأمم لنري صلاح أحسن لاعب في العالم بعد ان ضمن بنسبة كبيرة لقب هداف الدوري الانجليزي للعام الثاني علي التوالي.

*نقلا عن الجمهورية المصرية