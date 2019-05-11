جنون دورى الأبطال

الصحف العالمية مازالت تبرز تأهل ليفربول وتوتنهام إلى نهائى دورى أبطال أوروبا حيث وصفت ماحدث بأنه جنون كرة القدم بعدما حقق كل منهما الـ »ريمونتادا« التاريخية بفوز ليفربول بلقاء العودة برباعية نظيفة بعد انتهاء لقاء الذهاب بفوز برشلونة بثلاثية نظيفة، وتأهل توتنهام للدور نفسه بعد تخطى أياكس بمباراة العودة العودة (3/2) وفوز أياكس بلقاء الذهاب خارج أرضه بهدف نظيف، حيث أظهرت قالت ماركا الإسبانية »حفظ الله الأبطال«.

وأضافت: نتيجة مواجهة توتنهام وأياكس كانت مذهلة، وتؤكد مرة أخرى انها بطولة فريدة لايمكن المساس بها.

وأفردت صحف أخرى بعنوان »الثورة« و»الآن ماذا« وأشارت بعض الصحف الأخرى إلى أن ماحدث من ليفربول وتوتنهام انتقام، ونوهت الصحف العالمية بأن ليفربول وتوتنهام سيلتقيان أول يونيو المقبل فى العاصمة الاسبانية مدريد على الملعب الجديد لاتليتيكو مدريد فى العاصمة الاسبانية فى نهائى غير مسبوق لدورى أبطال أوروبا ويعد الثانى فى تاريخ البطولة الذى يجمع فريقين انجليزيين.

هذا النهائى سيكون الأول لتوتنهام والتاسع فى تاريخ ليفربول فى مشوار البطولة ويسعى فريق ليفربول إلى تحقيق لقبه السادس فى تاريخه بعدما فاز باللقب 5 مرات فى أعوام: (76/77) و (77/78) و (80/81) و (83/84) و (2004/2005) حيث يبحث عن اللقب جيدا ليكون ثالث فريق يتوج باللقب بعد ميلان (7 مرات) وريال مدريد (13 مرة).

تلك الهيمنة الإنجليزية جعلت نجل ولى عهد بريطانيا الامير وليام يقدم التهنئة إلى ليفربول وتوتنهام، حيث قال الأمير ويليام عبر حسابه على شبكة تويتر للتواصل الاجتماعى »نهائى دورى أبطال أوروبا يجمع بين ناديين انجليزيين«.

ونتمنى جميعا أن نرى مباراة جيدة، ويتوج ليفربول باللقب السادس فى تاريخه ليكون ذلك فى صالح منتخبنا الوطنى الأول حيث سيرفع من شأن محمد صلاح.

*نقلاً عن الأهرام المصرية