عفوا مستر أجيرى.. الاختيارات "مش بالمزاج"

بدأت تظهر على الساحة الكروية تسريبات عن أسماء اللاعبين المرشحين لدخول قائمة المنتخب الوطنى فى بطولة الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الشهر المقبل.

وبالفعل خرجت تأكيدات من كواليس المنتخب عن 20 لاعباً حجزوا أماكنهم فى القائمة هم محمد الشناوى ومحمود جنش وأحمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأحمد حجازى وباهر المحمدى و محمود علاء وأيمن أشرف وعمر جابر وأحمد المحمدى ومحمد هانى، و محمد الننى وطارق حامد ونبيل دونجا وعمرو وردة وتريزيجيه ومحمد صلاح وعبد الله السعيد ووليد سليمان، وكوكا ومروان محسن، وفى قراءة الأسماء تجد أن هؤلاء يستحقون الانضمام، رغم حالة الجدل التى أثارها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعى والجمهور الموجه عن تحفظات على وجود مروان محسن أو عمرو وردة أو عمر جابر أو أحمد المحمدى، وهؤلاء التحفظات حولهم لها اعتبارات مختلفة .

ولكن الأهم كان فى هجوم الجماهير فى الأهلى والزمالك والإسماعيلى على الجهاز الفنى للفراعنة بقيادة أجيرى بسبب تجاهل بعض اللاعبين المميزين، وعلى رأسهم عبد الله جمعة لاعب الزمالك المتألق هذا الموسم فى الجبهة اليسرى، وشقيقه صالح جمعة "جوكر" وسط الأهلى العائد للتألق والالتزام، ومحمد عواد حارس مرمى الإسماعيلى المعار للوحدة السعودى وأحمد على هداف المقاولون والدورى وكهربا لاعب الزمالك، والبعض يطالب برمضان صبحى لاعب الأهلى المعار من هدرسفيلد الإنجليزى.

دائماً نقول الجهاز الفنى للمنتخب سيد قراره فى الاختيارات، لأنه الذى سيتحمل وحده المسئولية عند الفشل، ولكن هذه المرة نرفض ذلك، ويجب أن تكون هناك تدخلات وحساب ومناقشات عن أى اختيارات خاطئة أو تم تجاهلها، لأن بطولة الأمم الأفريقية ستقام على أرض مصر وبين جمهوره، والفوز باللقب مطلب شعبى لا تراجع عنه، خاصة أننا نمتلك كل الأدوات للفوز من دعم دولة وجمهور ووجود مواهب كروية كثيرة لا تتكرر فى مصر، على رأسها العالمى محمد صلاح.

اتحاد الكرة فى مهمة ثقيلة تحتاج تدخله عند اللزوم إذا خرج الخواجة أجيرى عن الخط السليم فى الاختيارات، والجبلاية تمتلك اثنين من نجوم الكرة الفاهمين حازم إمام ومجدى عبد الغنى، فالصمت جريمة وقصة الرؤية الفنية غير مقبولة، خاصة إذا طالت آل جمعة وكهربا وعواد.

*نقلاً عن اليوم السابع المصرية