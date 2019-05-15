رياضة رمضان

متى أفضل وقت لممارسة الرياضة في رمضان؟!

هذا السؤال يتكرر في كل رمضان بشكل لافت لمعرفة التوقيت المناسب لممارسة النشاط البدني أثناء فترة الصيام أم بعد الإفطار.

لا تستطيع الإجابة عن هذا السؤال إلا بمعرفة نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه الشخص لقياس شدة التمرين وكثافته ومدى تأثيره لإصابة الجسد بالإنهاك من عدمه.

المقصد هنا أن الأنشطة الرياضية الخفيفة مثل رياضة المشي لا يفرق ممارستها أثناء الصيام أو بعده، لأنه لن يصاب الجسد بالإرهاق مثل ممارسة تمارين رياضة قوية تتطلب التحمل والمقاومة العالية.

الكثير يفضل ممارسة المشي في رمضان قبل الإفطار بفترة قصيرة، حتى يضمن أثناء الانتهاء من النشاط البدني يكون قادرًا على تناول وجبة الإفطار لتعويض السوائل التي فقدها بممارسة الرياضة.

لكن من أجل المحافظة على صحتك تجنب ممارسة أي نشاط رياضي مكثف الأحمال إلا بعد الإفطار بفترة زمنية لا تقل عن 3 ساعات، لضمان وجود كمية السوائل الكافية بالجسد، وذلك لتفادي إنهاك جسمك بصورة مبالغ فيها.

مع ضرورة مراعاة من يعانون من مشاكل صحية الحذر من ممارسة الرياضة أثناء الصيام حتى لا تتسبب الرياضة في تدهور الحالة الصحية، أسأل طبيبك عن نوع النشاط الرياضي المسموح لك ممارسته في شهر رمضان حتى تضمن عدم تعرضك لأي مخاطر صحية قد تكون سبباً في فقدانك حياتك.



لا يبقى إلا أن أقول:

من الخرافات المنتشرة في الرياضة أن ممارسة النشاط البدني أثناء الصيام يساهم في حرق الدهون بصورة أفضل من فترة بعد الإفطار، علمياً وطبياً معروف أن الجسم يحتاج إلى تعويض السوائل أثناء ممارسة النشاط البدني، بالعكس، من المحتمل أن ممارسة بعض التمارين الرياضية أثناء الصيام تضر صحة الجسد وليس الحفاظ عليه.

من المهم أن تنتشر الثقافة الرياضة في رمضان لمعرفة أفضل الرياضات المناسب تأديتها في هذا الشهر والتي يفضل أن تكون تدريبات خفيفة الشدة على سبيل المثال، استخدام الأجهزة التدريبية المعروفة كالتريدميل والدراجة، التمارين السويدية البدنية الخفيفة، رياضة المشي، رياضة الأيروبيك، والقفز بالحبل وغيرها من الأنشطة البدنية خفيفة الأحمال.



قبل أن ينام طفل الــ"هندول" يسأل:

هل تمارس الرياضة في رمضان؟!

هنا يتوقف نبض قلمي وألقاك بصـحيفتنا "الرياضية".. وأنت كما أنت جميل بروحك وشكراً لك..

*نقلاً عن الرياضية السعودية