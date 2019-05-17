الدرع يبتسم للشارقة

مخطئ من يعتقد أن الفوز بالبطولات وتحقيق الألقاب مجرد شعور وقتي بنشوة الانتصار سرعان ما ينتهي، ومن يدرك قيمة الانتصار في عالم الرياضة ومدى صعوبته وتعقيداته بإمكانه أن يستشعر قيمة الإنجاز، ومن شاهد مسيرات الفرح التي جابت شوارع المدينة الباسمة بعد صافرة نهاية مباراة الشارقة والوحدة، التي انتهت بتتويج الملك بطلاً للدوري للمرة السادسة في تاريخه، بإمكانه استشعار حقيقة ما تعنيه فرحة الفوز بالبطولات، وعندما يرتبط الأمر بنادٍ عريق يملك إرثاً تاريخياً وسجلاً حافلاً من الألقاب والإنجازات التي غابت عن أروقته منذ عقدين من الزمن، فمن الطبيعي أن تكون الفرحة مختلفة، خصوصاً في ظل وجود جيل جديد سمع الكثير عن إنجازات الشارقة، لكنه لم يعشها على أرض الواقع، لذا، كانت فرحة الجماهير الشرقاوية مختلفة واستثنائية بكل المقاييس.



بعد سلسلة من النتائج السلبية التي أحاطت بالفريق في الجولات الخمس الأخيرة، لم يتذوق فيها طعم الفوز، بل على العكس، تعرض لخسارة مؤلمة من الوصل هي الأولى للفريق في الجولة 24، أصبح موقف الفريق المتصدر للمسابقة منذ يومها الأول في غاية التعقيد، ومعها تحولت مباراته مع الوحدة المكتمل والمنتشي آسيوياً أهم 90 دقيقة في الموسم بأكمله، وأسهمت الغيابات المؤثرة لعدد من أعمدة الفريق الأساسية في أن تذهب أغلب التوقعات نحو فوز مريح للعنابي، وخسارة جديدة للمتصدر تحيل أوراق اللقب للجولة الختامية، لكن كان لرجال العنبري رأي آخر بإنهاء المهمة قبل الجولة الختامية، وقد كان ذلك وتحقق لجماهير الملك ما أرادوا بعد ملحمة كروية صعبة، سيسجلها التاريخ باسم هذا الجيل من اللاعبين الذين تعاهدوا على كتابة تاريخ جديد للملك، ومدرب وطني هو أول من حقق اللقب باعتباره لاعباً ومدرباً.



أما ما حدث في المدرجات من الجماهير، فإنها حكاية أخرى من حكايات البطولة، التي أكدت عراقة الكيان الكبير من خلال جماهير شابة فعلت المستحيل في سبيل تذوق اللقب الأول، وتحقق لها ما أرادت بعد 23 عاماً من الانتظار، وكانوا بالفعل السلاح الأقوى والأكثر فاعلية الذي قاد الملك للقبه السادس.



* كلمة أخيرة



من شاهد الابتسامة التي غلفت أجواء المدينة الباسمة في ليلة القبض على درع الدوري، بإمكانه أن يدرك معنى ابتعاد فريق بحجم الشارقة عن منصات التتويج، فألف مبروك للملك وجماهيره.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية