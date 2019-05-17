العشماوي .. مكاوي حسين امام

تصور أن ثلث الشهر الفضيل الكريم مر وفات وأصبحنا علي أبواب ليلة النصف من رمضان .. من يصدق هذا ؟؟؟ الأيام الدينية التي نعدها بقلوبنا وليس بأصابعنا تجري بسرعه ضربات القلب.

كل يوم طوله 24 ساعة .. كل يوم .. ولكن هناك أياما لاتشعر بأنها طول الايام العادية .. مثل أي شئ الوقت له قيمة كبيرة عند أناس في ظروف معينة .. ونفس الوقت يتمني آخرون المضي بسرعه .. هناك من تمر الثواني عليهم .. بصعوبة وهناك من تجري الدقائق في لحظة .. ويظهر هذا في مباريات الكرة بالذات .. الفريق الفائز يخشي من الغيب ويتمني صفارة النهاية .. وآخرون في عرض ثواني لكي يهزون الشباك.

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بهذة المناسبة اروي لكم قصة قديمة ..

مباراة بين الاهلي والزمالك يديرها الامبراطور حسين إمام .. في الدقائق الاخيرة الحساسة يطلق امام صفارة طويلة ويحتسب ضربة حرة مباشرة ضد أحمد مكاوي كابتن الاهلي والفريق القومي .. الذي أخذ ايضا كارت أصفر .. كان قرارا غريبا للغاية .. المباراة تسير عادية تماما ومكاوي بعيد عن الكرة !! ماذا حدث!

كان من عادة عزت العشماوي رئيس لجنة الحكام أن يجتمع بالحكام عقب انتهاء أسبوع المباريات ليتشاوردا في أحداث كل المباريات .. وكانت حكاية مكاوي أهم حكاية .. لذا كانت البداية استجواب حسين امام الذي قال إنه فوجئ بمكاوي يقترب منه ويسأله عن الوقت .. كم باقي علي النهاية فلم اتردد في احتساب ضربة حرة مباشرة .. ومن عادة العشماوي قبل أن يقول رأيه وهو عادة الرأي الحاسم الآخير .. لذا كان يطلب من الحكام معرفة رأيهم أولا .. معظم الحكام إن لم يكن كلهم وافقوا حسين إمام علي رأيه .. هذا سوء سلوك من مكاوي.

وفي النهاية يلقي العشماوي قنبلة .. ويقول : هذا سوء سلوك من الحكم .. المباراة حساسة علي بطولة الدوري ومن حق كل من في الاستاد اللاعبون أولهم كذا المتفرجون .. كلهم من حقهم معرفة الوقت .. كل استادات الكرة في أوروبا معلق علي جدراتها ساعتان لا ساعة واحد؟؟!

ويقول عزت العشماوي إن علي الحكم أن يدرك شعور اللاعبين في مثل هذه الاوقات الحرجة ويكون صديقا للاعبين لتمر الامور بسلام رحم الله الجميع.

*نقلا عن الجمهورية المصرية