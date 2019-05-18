ابتسم أنت في الشارقة

نقولها من القلب، مبروك للأسرة الشرقاوية، فقد استحق فريق الكرة لقب دوري الخليج العربي للمحترفين، قبل جولة من النهاية، بالفوز المثير على الوحدة، ضمن الجولة 25، في ليلة رمضانية، ليست ككل الليالي، ليعود اللقب الكبير إلى بيت «الملك»، بعد غياب 23 عاماً، في موسم استثنائي للفريق، وسط احتفالية رائعة وتاريخية، باستاد خالد بن محمد، بمنطقة الحزانة بالشارقة، لتبدأ وتنطلق الأفراح.

فالنادي هو أول نادٍ يفوز بلقب دوري الكرة على مستوى الدرجة الأولى عام 73، باسم العروبة، وقدم الملك واحداً من أجمل العروض، أمام فريق الوحدة، الذي خطف منه السعادة والابتسامة، لتذهب للفريق الأبيض، لتنطلق الأفراح، واسترجاع ذكريات الزمن الجميل، ولا أخفيكم أن الغالبية، كانوا متعاطفين مع الشارقة، لاعتبارات عديدة، كلها تجمعت في حب الفريق، الذي دربه ابن البلد، المدرب المايسترو «العنبري»، والذي كان أهلاً للمهمة، ونجح في استعادة لقب الدوري الغائب عن الصرح الرياضي الكبير.

نعم، كانت سهرة رمضانية لن تنسى، لإدارة نادي الشارقة وجماهيره وعشاقه ومحبيه، فقد انتظروها طويلاً، حتى يحتفلوا باللقب، مع الملك واثق الخطوة، مهما طالت الأيام والسنوات، ويعود من جديد، بطلاً بلقب تاريخي في كل شيء، في عدد الانتصارات، ومع مدرب سطر اسمه بأحرف من ذهب، وستبقى تلك البطولة في أذهاننا، كونه المدرب المواطن الأول في تاريخ اللعبة، الذي يحقق اللقب، وسط «هوامير وجهابذة» التدريب من «الخواجات».

*نقلاً عن البيان الإماراتية