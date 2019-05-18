>> الاجتماع الطارئ الذى عقده أمس اتحاد الكرة المغربى برئاسة فوزى لقجع لأعضاء المكتب التنفيذى لمناقشة عدد من الملفات الساخنة والمهمة التى تفجرت فى الفترة الأخيرة ومنها احتجاج بعض الاندية على لجنة المسابقات، واتهام فرق أخرى بالتلاعب فى نتائجها، يأتى فى وقت يعيش فيه فوزى لقجع وضعاً صعباً للغاية بسبب احتجاج مسئولى أندية بارزة على التحكيم، كما واجه رئيس اتحاد الكرة المغربى اتهامات من الخارج من مصر وتونس لاستغلال نفوذه على الكاف لترجيح كفة مصالح ناديه بركان قارياً، ويأتى ذلك الاجتماع الذى عقده أمس قبل ساعات من مباراة ناديه مع الزمالك فى لقاء الذهاب بنهائى الكونفيدرالية.

>> ينتظر فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك الغائب عن صفوف الفريق بسبب الاصابة التقرير الفنى الخاص به من أجل السفر إلى المغرب من أجل الوجود مع زملائه ومؤازرتهم من المدرجات فى ذهاب نهائى الكونفيدرالية الذى سيقام غداً فى مدينة بركان المغربية، ويغيب ساسى عن الزمالك بعدما تعرض لشرخ فى شظية القدم خلال مباراة العودة أمام حسنية أكادير المغربى فى بطولة الكونفيدرالية.

>> الساحر «جروس» بهذا العنوان نشر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم (الكاف) تقريراً كاملاً عن المدير الفنى للزمالك كريستيان جروس، حيث أشاد بمدرب الأبيض بعد أن نجح فى تأهيل فريقه لنهائى الكونفيدرالية كما ذكر أن فريقه يحتل المركز الثانى فى ترتيب الدورى الممتاز، وقال الكاف ان جروس (64 عاما) شغل المقعد الساخن فى الزمالك وهى وظيفة شهدت تعاقب ما يقرب من 18 مدربا فى المواسم الثلاثة الماضية، لكنه أثبت أنه الرجل المناسب، واقترب من إعادة الزمالك إلى منصات التتويج فى المشهد القارى بعد غياب دام 16 عاما.

>> الكاف أيضا نشر تقريراً عن محمود عبدالمنعم كهربا حيث قال: اذا كانت الكهرباء تشغل الأجهزة فان محمود كهربا لاعب الزمالك هو المشغل الأساسى لفريقه بأهدافه، وإسهاماته الحاسمة، فهو دائماً الورقة الرابحة للزمالك، وإن جماهير الأبيض تضع آمالاً عريضة عليه.

*نقلاً عن الأهرام المصرية