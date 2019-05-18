الزمالك وبركان باستاد القاهرة!

بطولة قارية جديدة يمكن أن تضاف إلي سجل البطولات التي حصل عليها منتخب مصر والأندية المصرية وهي بطولة الكونفيدرالية الافريقية ويمثل الزمالك أحد طرفيها في النهائي والطرف الآخر هو فريق نهضة بركان المغربي وهو يتبع مدينة بركان في شمال شرق المغرب علي البحر المتوسط وتبعد عن الحدود الجزائرية في الشمال بحوالي 15 كيلو.

اللقاء الأول يوم الأحد 19 مايو باستاد مدينة بركان والنهائي الذي يسلم فيه كأس البطولة للفائز وان شاء الله يكون الزمالك.. يوم الأحد 26 مايو ولم يعلن حتي الآن مكانها وان كان الاتجاه السائد ان تقام باستاد برج العرب بالاسكندرية وهو أعظم وأكبر استادات افريقيا لكنني أطالب بأن تقام المباراة باستاد القاهرة بحضور مائة ألف متفرج علي الأقل وليس ثلاثين ألفا كما يقترح مسئولو الأمن.. المفروض أن يمتليء الاستاد عن آخره لتكون فرحة كبري وبهجة عظيمة لمصر والمصريين وتكون بروفة لحفل افتتاح بطولة كأس الأمم الافريقية بعد أقل من شهر أي 20 يونيو باستاد القاهرة.

من حق الزمالك أن يلعب في القاهرة فهو من القاهرة الكبري وليس من الإسكندرية.. والاستاد تم بناؤه ليكون لكل المصريين ولا نغلقه أمام ناد مصري يلعب نهائي بطولة قارية وأتمني أن يصدر قرار بذلك من المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ويلتزم بتنفيذه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومجلس ادارة اتحاد الكرة.

لا تحرموا الزمالك من اللعب في مدينته ولا تحرموا جماهير الزمالك من الاحتفال بأعظم بطولة حاليا لفريق مصري!

*نقلاً عن الجمهورية المصرية