زمالك مصر2

لم اتوقع هذا الكم من الردود الرائعة حول المساندة الفعلية للزمالك في نهاية المشوار الافريقي للكرة وعندما يواجه غدا الاحد نهضة بركان المغربي في مباراة والذهاب ومعه الكثير من المشاكل ابرزها تواجد حارس واحد فقط للمشاركة بعد غياب عماد السيد المصاب وجنش الموقوف بالانذارات.. المساندة المتميزة من محبي الكرة المصرية بالطبع كان لها من الكارهين والذين يرفضون المساندة والمعاونة من اجل فوز الزمالك بالبطولة الافريقية واعتباره المنافس الصعب لفريقها رغم انني اعلنها وعلي الملأ بأن الغالبية من المساندين هم ابناء القبيلة الحمراء وامنياتهم ان يفوز الزمالك باللقب باعتباره سيحمل اسم مصر وليس الزمالك فقط وفي النهاية ستكون الالقاب مجمعة لتلعب لصالح الكرة المصرية بعيدا عن التعصب والانفلات والفوضي التي يحاول البعض رعايتها لأهداف خبيثة داخله ولا تمت بعلاقة لتقارب الجماهير الاهلاوية والزملكاوية. اعود واؤكد بأن الزمالك هو الافضل في البطولةپ الافريقية والدليل وصوله للمباراة النهائية وبعد التأهل بدون ان يخسر الفريق ولديه قائمة محترمة من اللاعبين عندها القدرة علي الفوز وتسهيل مهمة مباراة الرد علي ارض مصر واراهن بأن عماد السيد سيكون احد الحراس المتألقين في هذه المباراة خاصة بعد الدعم الفني والمعنوي من قبل الجميع داخل المنظومة الزملكاوية او من خارجها.. واتمني ان يعي اللاعبون اهمية النتيجة الطيبة في مباراة الذهاب وكيف يمكن الاستفادة منها قبل لقاء الرد لان الجماهير المصرية بمختلف ميولها ستكون جاهزة تماما للاحتفال بالفوز وبهذا اللقب قبل حلول عيد الفطر المبارك وعلي ارض مصر.

*نقلاً عن الجمهورية المصرية