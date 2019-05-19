جنش.. وسيناريو الزمالك المرعب!

على الرغم من شعورى بالتفاؤل فى قدرة الزمالك على الخروج بنتيجة ايجابية اليوم امام نهضة بركان المغربى فى نهائى الكونفيدرالية، فإن ذلك لم يمنع من تسرب شيء من القلق لخاطرى من سيناريو مرعب ربما يكون مرتقبا, وهو الخوف من توابع عدم وجود حارس احتياطى على مقعد البدلاء مع الحارس الصاعد عمر صلاح فى ظل غياب جنش للإيقاف وعماد السيد للإصابة، لان اى تدخل عنيف من لاعبى المنافس وخروجه من الملعب مبكرا ـ واعتقد ان هذا وارد وبقوة ومن المحتمل ان يراهن عليه الجهاز الفنى للبركان ـ يعنى الدفع بأحد اللاعبين والأقرب عمر السعيد للقيام بدوره وبالتالى عواقب وخيمة ونتيجة من الصعب تعويضها فى الاياب.

ومع اننى لست من انصار البكاء على اللبن المسكوب غير أنه وللحق فانه لا قدر الله لو حدث ذلك فان جنش يتحمل جزءا كبيرا من المسئولية, لان رعونته وعدم ثباته الانفعالى فى مباراة العودة امام النجم الساحلى فى البطولة ادى الى هذا الموقف الصعب, وكان من المفترض باعتباره كما يرى البعض أحد أفضل حراس المرمى فى مرمى مصر حاليا ان يتحلى بشيء من الذكاء والفطنة فى التعامل مع المباراة حتى لا يضع الفريق على حافة الهاوية فى الخطوة الاخيرة من تحقيق الحلم الزمالكاوى الكبير فى الحصول على اللقب للمرة الاولى فى تاريخه.

وقد تعجبت كثيرا من موقف الادارة فى اصطحابه مع البعثة الى المغرب بحجة دعم زملائه بل واشادة عدد من الصحفيين المرافقين للفريق بهذه الخطوة, ولا ادرى من الذى اقدم على ذلك فى حين كان من المفترض والمنطقى معاقبته بغرامة مالية كبيرة واستبعاده من الرحلة حتى يشعر بحجم الخطأ مثلما تفعل الاندية الكبيرة المحترمة فى العالم، خاصة انه ارتكب حماقات سابقة بسبب عدم التركيز والتهور، كانت نتيجتها سقوط الزمالك مهزوما وبنتائج تاريخية لا تنسى من الذاكرة، ولكن الدفاع عن الخطأ يبدو انه شيء لن نجده سوى فى القاموس الكروى المصرى..

*نقلاً عن الأهرام المصرية